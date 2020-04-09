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LG демонстрирует дизайн своих будущих смартфонов

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MobilZone / Гаджеты
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LG Electronics уже почти несколько лет предлагает почти одинаковый дизайн для своих флагманских смартфонов, что затрудняет их различение, просто глядя на них. Однако, теперь компания наконец готова принять новый дизайн.

Теперь южнокорейская компания заявила, что будет использовать совершенно новый язык дизайна для своего будущего флагманского смартфона. LG описывает дизайн как «дань природному миру с визуальным форм-фактором, который отличается от отраслевого тренда».
Компания будет использовать новый элемент «3D Arc Design», который включает в себя симметричные изгибы на дисплее и на задней панели телефона, но LG пока не раскрывает, насколько это будет уникально. Он будет поставляться с «дождевой» камерой, которая будет иметь меньшие линзы и светодиодную вспышку под основной камерой, вызывая капание воды. Компания говорит, что это противоречит современным тенденциям.

Хотя LG еще не раскрыла много информации об этих смартфонах, но кажется, что этот новый язык дизайна не будет ограничен только флагманскими смартфонами, а весь спектр устройств может принять его.

Ча Ён-дук, вице-президент и руководитель лаборатории мобильного дизайна в LG, заявил, что «этот телефон будет первым взглядом на конкурентное преимущество, которое мы будем предлагать каждому смартфону LG в будущем».

Согласно отчетам, компания может запустить новый смартфон 15 мая 2020 года с этим новым языком дизайна. Указанное устройство может работать от Qualcomm Snapdragon 765G SoC с поддержкой подключения 5G.
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