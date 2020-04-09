Генеральный директор публикует ночные фото на OnePlus 8 Pro

Широкий угол обзора: OnePlus 8 Pro (сверху) • Еще один флагман (снизу)

Телефото: OnePlus 8 Pro (сверху) • Еще один флагман (снизу)

OnePlus 8 Pro будет использовать основную камеру на 48MP, делая ставку на больших пикселях. В последнем твите генерального директора Пита Лау для сравнения представлены два образца камеры, снятые в темноте, а также две фотографии «другого флагмана».Сверхширокий снимок был связан с разрешением 12 мегапикселей. Это соответствует 12-мегапиксельной фотографии конкурирующего телефона, однако, поскольку информация EXIF была удалена, мы не можем быть уверены, что это такое. Телефон OnePlus показывает гораздо больше деталей в темных областях, хотя выглядит сильно обработанным.Следующая пара фотографий была снята телекамерами. Разрешение фотографии OnePlus 8 Pro составляет около 3 мегапикселей, в то время, как ее зум-камера оснащена 8-мегапиксельным сенсором - так что это, вероятно, результат какого-то ночного режима (пиксельный бин, цифровой зум или, возможно, и то и другое).Лау также опубликовал короткое видео, записанное с помощью телефона - это другая сцена, снятая на фоне солнца, чтобы проверить динамический диапазон камеры. Он также демонстрирует навыки стабилизации видео на телефоне (но он был уменьшен, так что мало что можно сказать о качестве изображения).OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro будут представлены менее чем за неделю. Их характеристики сильно просочились, поэтому мы знаем, что эти два смартфона будут сильно отличаться с точки зрения возможностей камеры - в ванильной модели используется более старый 48-мегапиксельный сенсор (IMX586 против IMX689) и отсутствует телеобъектив.