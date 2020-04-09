Очень важное обновление: iOS 13.4.1 вышло для iPhone и iPad

Вышла iOS 13.4.1 — что нового в прошивке

Исправлена ошибка, из-за которой устройства под управлением iOS 13.4 не могли участвовать в вызовах FaceTime

Устранена ошибка в приложении «Настройки», при которой выбор Bluetooth в меню быстрых действий на домашнем экране.

Apple только что выпустила новое обновление для всех пользователей. Apple выпустила iOS 13.4.1 сегодня. Это обновление появилось ровно через две недели после выпуска iOS 13.4. Обе версии iOS 13.4.1 и iPadOS 13.4.1 уже доступны для установки. Пользователи могут установить их на свои поддерживаемые модели iPhone, iPad и iPod touch. Однако не стоит ожидать огромных изменений. Компания внесла небольшие улучшения в работу системы.Чтобы обновиться до iOS 13.4.1, откройте приложение «Настройки» на своем iPhone, затем нажмите «Общие» -> «Обновление программного обеспечения». Следуйте инструкциям на экране, чтобы начать загрузку программного обеспечения на свое устройство, затем продолжите обновление. Вы также можете просто подождать, пока оно установится автоматически, если у вас включено «Автоматическое обновление».