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Очень важное обновление: iOS 13.4.1 вышло для iPhone и iPad

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MobilZone
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Apple только что выпустила новое обновление для всех пользователей. Apple выпустила iOS 13.4.1 сегодня. Это обновление появилось ровно через две недели после выпуска iOS 13.4. Обе версии iOS 13.4.1 и iPadOS 13.4.1 уже доступны для установки. Пользователи могут установить их на свои поддерживаемые модели iPhone, iPad и iPod touch. Однако не стоит ожидать огромных изменений. Компания внесла небольшие улучшения в работу системы.

Вышла iOS 13.4.1 — что нового в прошивке

  • Исправлена ошибка, из-за которой устройства под управлением iOS 13.4 не могли участвовать в вызовах FaceTime
  • Устранена ошибка в приложении «Настройки», при которой выбор Bluetooth в меню быстрых действий на домашнем экране.

Чтобы обновиться до iOS 13.4.1, откройте приложение «Настройки» на своем iPhone, затем нажмите «Общие» -> «Обновление программного обеспечения». Следуйте инструкциям на экране, чтобы начать загрузку программного обеспечения на свое устройство, затем продолжите обновление. Вы также можете просто подождать, пока оно установится автоматически, если у вас включено «Автоматическое обновление».
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