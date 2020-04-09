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Серия Honor 30 поступит в особой цветовой гамме

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MobilZone / Гаджеты
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Honor выпустит серию смартфонов Honor 30 с флагманскими возможностями 15 апреля в 14:30 по местному времени в Китае. Полностью технические характеристики смартфонов Honor 30 и Honor 30 Pro раскрыты в их внешнем виде на TENAA. Пост Weibo, развернутый компанией, предполагает, что дизайн и камера станут главными точками продаж Honor 30 и Honor 30 Pro. Почта Weibo также предполагает, что эти телефоны, как ожидается, также появятся в привлекательной новой серебристой цветовой гамме.
Одно из цветных изданий недавно анонсированной серии Huawei P40 - Silver Frost. Утечка рендеров серебряного издания теперь делает раунды на Weibo. Следовательно, существует вероятность того, что Honor 30 и 30 Pro могут быть цвета, похожего на Серебряный мороз.

Характеристики Honor 30 и Honor 30 Pro

Ожидается, что Honor 30 и 30 Pro будут иметь идентичные характеристики, отличающиеся только такими аспектами, как чипсет, оперативная память и камеры. Honor 30 будет телефоном с чипсетом Kirin 985 и 8 ГБ оперативной памяти, тогда как варианты Honor 30 Pro с 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти будут работать на базе Kirin 990 5G. Ожидается, что Honor 30 Pro будет поставляться с 50-мегапиксельным основным объективом Sony IMX500, а в ванильной версии будет 40-мегапиксельный основной датчик.

Серия Honor 30 оснащена 6,57-дюймовым OLED-дисплеем с поддержкой разрешения Full HD +. Ожидается, что оба телефона будут иметь 128 ГБ и 256 ГБ памяти. Они будут поставляться с 32-мегапиксельными фронтальными камерами. Их аккумуляторы емкостью 4000 мАч поддерживают быструю зарядку 40 Вт. Там нет ни слова о его цене еще.
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