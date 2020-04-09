В сети появились образцы фотографий Honor 30 Pro

Honor 30 Pro уже почти у нас, и мы знаем почти все, что нужно знать о готовящемся флагмане компании, включая дизайн. Но последний проблеск от Honor представлен в виде двух фотографий со вчерашней супер-луны.
Даже несмотря на то, что посты Weibo не указывали, какой режим они использовали для создания снимков, вероятно, можно с уверенностью предположить, что новый Honor 30 Pro будет предлагать режим Луны, который был представлен в P30 Pro. Фотография выше сделана основной камерой, в то время, как нижняя, вероятно, сделана с помощью телеобъектива перископа.
Ранее ходили слухи, что основная камера позаимствована у Huawei P40 Pro - 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX700. Однако, телеобъектив еще не раскрыт, и, к счастью, нам не нужно ждать очень долго.
Даже несмотря на то, что посты Weibo не указывали, какой режим они использовали для создания снимков, вероятно, можно с уверенностью предположить, что новый Honor 30 Pro будет предлагать режим Луны, который был представлен в P30 Pro. Фотография выше сделана основной камерой, в то время, как нижняя, вероятно, сделана с помощью телеобъектива перископа.
Ранее ходили слухи, что основная камера позаимствована у Huawei P40 Pro - 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX700. Однако, телеобъектив еще не раскрыт, и, к счастью, нам не нужно ждать очень долго.