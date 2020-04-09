Samsung Galaxy A20e и Galaxy A10 также обновляются до Android 10

Похоже, что Samsung посвятил себя обновлению своих доступных телефонов до Android 10 - Galaxy A10 и A20e получают его в тот же день, когда Galaxy J6.
Samsung Galaxy A20e получает обновление A202FXXU3BTC7, и включает в себя исправление безопасности от апреля. Обратите внимание, что оба телефона также получают Samsung One UI 2.0, как часть обновления (но не последний One UI 2.1).
Samsung Galaxy A10 является месяцем позади на его исправлении безопасности, он получил только версию марта. В любом случае, прошивка A105FDDU3BTCA вполне загружаема, 1,2 ГБ, так что вам лучше остановиться.
И A20e, и A10 находятся в ежеквартальном графике выпуска обновлений для системы безопасности, ожидайте следующего через три месяца.
Кстати, Galaxy A10s получил Android 10 ранее в этом месяце (с тем же мартовским патчем безопасности).
Samsung Galaxy A20e получает обновление A202FXXU3BTC7, и включает в себя исправление безопасности от апреля. Обратите внимание, что оба телефона также получают Samsung One UI 2.0, как часть обновления (но не последний One UI 2.1).
Samsung Galaxy A10 является месяцем позади на его исправлении безопасности, он получил только версию марта. В любом случае, прошивка A105FDDU3BTCA вполне загружаема, 1,2 ГБ, так что вам лучше остановиться.
И A20e, и A10 находятся в ежеквартальном графике выпуска обновлений для системы безопасности, ожидайте следующего через три месяца.
Кстати, Galaxy A10s получил Android 10 ранее в этом месяце (с тем же мартовским патчем безопасности).