Ни одно электронное устройство в мире не может работать без установленной на него операционной системы, а смартфоны не являются исключением из правил. Сегодня, 8 апреля 2020 года, случилось то, чего многие давно ждали. Надежный источник в китайской соцсети Weibo, который ранее уже озвучивал достоверные сведения о прошивках MIUI 10 и MIUI 11, раскрыл список смартфонов Xiaomi, которые обновят на прошивку MIUI 12 совершенно точно. Отмечается, что не во всех случаях основой такого ПО станет операционная система Android 10 или Android 11, однако все эти модели гарантированно до конца года получат финальную стабильную версию новой прошивки, установить которую окажется возможно прямо «по воздуху», сделав это без вспомогательных устройств.



Обновление совершенно точно получат очень многие популярные модели. Важно заметить, что данный список актуален для китайского региона, поэтому на международном рынке аналогичные модели мобильных устройств также должны получить обновление, а вместе с тем и все дополнительные, вроде Redmi Note 8T, который предназначен для Европы и России, поставляясь с чипом NFC для оплаты покупок в магазинах. Уже сейчас известно о том, что прошивка MIUI 12 принесет с собой новый пользовательский интерфейс GUI, расширенные функциональные возможности, систему выдачи разрешений, а вместе с тем множество других приятных особенностей, способных сделать данное программное обеспечение самым лучшим из всех существующих на рынке.



Экран блокировки в MIUI 12 окажется возможно кастомизировать, система уведомлений станет более проработанной и продвинутой, внешний вид многих стандартных приложений изменится, появится поддержка глобальной темной темы оформления Dark Mode, приложениям придется выдавать больше различных разрешений на доступ к тем или иным функциям телефона, а вместе с тем появится массу других новшеств, которые также положительно скажутся на привлекательности этого ПО. Его анонс ожидается уже в сентябре 2020 года, тогда как в октябре-декабре, то есть за три месяца, до новой прошивки должны обновиться все модели мобильных устройств компании Xiaomi, которые вообще планируется обновить.





По словам инсайдера, обновление гарантированно получат смартфоны Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 9, Mi 9SE, Mi 9 Pro, Mi CC9 Pro, Mi CC9, Mi CC9e, Mi Mix Alpha, Mi Mix 3, Mi Mix 2s, Mix 2, Redmi K30, Redmi K20 Pro, Redmi K20, Redmi 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi 7 Pro, Redmi Note 7, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 7 и Redmi 7A. Апдейт будет распространяться «по воздуху», а займет он около 2 ГБ свободного пространства. Жителям , Украины, России, Казахстана, Армении, Европы и других государств необходима именно международная версия прошивки MIUI 12, потому что только она будет иметь поддержку местных языков, в вместе с тем, кроме того, набор сервисов Google Play, включающий в себя как фирменный плеймаркет, так и дополнительные программы, в число которых входят браузер Chrome, видеосервис YouTube, почтовый клиент Gmail и многие другие.





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