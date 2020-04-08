OPPO и MediaTek внедряют голосовые и видеозвонки VoNR, приближая высококачественный опыт 5G к реальности

OPPO, Ericsson и MediaTek внедряют голосовые и видеозвонки VoNR, приближая высококачественный опыт 5G к реальности

8 апреля, 2020, Шэньчжэнь, Китай, — Сегодня бренд OPPO объявил, что успешно провел ряд голосовых и видеозвонков исключительно на основе сети 5G нового поколения, чем приблизил качественный опыт 5G к реальности.

Звонки VoNR (Голосовые/Видеозвонки на новой радиочастоте) осуществлялись в коллаборации с Ericsson и MediaTek на модифицированном коммерческом смартфоне OPPO на процессоре MediaTek Dimensity 1000 SoC с использованием автономной сети 5G (5G SA — Standalone), управляемой продуктами и решениями Ericsson Radio System.

VoNR — это базовая услуга обработки звонков, которая полностью опирается на сеть 5G. По сравнению с предыдущими услугами обслуживания звонков, VoNR минимизирует задержку, существенно улучшает качество звука и изображения и совершенствует опыт пользования.

SA — одна из самых популярных архитектур будущих 5G-сетей. Ведущие мировые операторы активно закладывают фундамент для сетей 5G SA. OPPO — первый бренд мобильных телефонов, который поддерживает звонки VoNR 5G,—нацелен обеспечить полноценный опыт работы 5G уже для самых первых пользователей сети.

Применение автономной архитектуры (SA) также позиционирует OPPO как надежного партнера — производителя смартфонов, которого выбирают операторы и поставщики коммуникационного оборудования, что строят сети 5G по всему миру. Ведь следующее поколение коммуникационных технологий требует значительно больших возможностей от производителей смартфонов.

Энди Ву, вице-президент и президент подразделения бизнес-инженерии программного обеспечения OPPO, сказал: «Как ведущая мировая технологическая компания, OPPO активно работает над ускорением широкомасштабной коммерциализации 5G. Наше сотрудничество с Ericsson и MediaTek над проектом VoNR является частью нашего мощного сотрудничества в эпоху 5G. Мы стремимся стать идеальным партнером отрасли по внедрению 5G по всему миру и одновременно хотим улучшить 5G опыт для пользователей».

Успешный совместный тест был проведен в 5G SA сетевой среде, предоставленном Ericsson в штаб-квартире в Стокгольме, Швеция. После набора абонента, два телефона подключились почти мгновенно, а затем беспрепятственно, одним лишь нажатием кнопки, переключились на видеовызов высокой четкости.

Ганс Экстрём, руководитель продуктовой линии 5G RAN в Ericsson отметил: «После того, как мы развернем 5G сеть по всему миру, мы начнем готовиться к следующему шагу: внедрению услуги 5G SA. Используя всеобъемлющую автономную сеть Ericsson 5G на базе коммерческого оборудования и программного обеспечения, а также с помощью устройств наших партнеров OPPO и MediaTek, мы показали, что кроме высокоскоростных возможностей 5G, мы готовы предлагать услуги голосовых и видеозвонков, которые и в дальнейшем будут оставаться востребованными для потребителей. Это достижение подтверждает наше стремление предоставить возможность поставщикам услуг предлагать замечательный опыт 5G».

«MediaTek стремится предоставить потребителям беспрецедентный 5G-опыт благодаря инновационной технологии. Как стратегический партнер OPPO, мы помогаем наладить идеальную работу устройства для 5G голосовых и видеозвонков», — сказал Джейес Пен (JS Pan), генеральный менеджер MediaTek по вопросам проектирования и партнерства.

Компания OPPO занимает ведущие позиции в мире по разработке и внедрению технологии 5G. В 2019 году OPPO присоединились к партнерам, чтобы взять на себя инициативу по внедрению первого в мире звонка с видеоданными на основе технологии динамического распределения спектра (DSS). По состоянию на февраль 2020 OPPO подали заявки на более, чем 2900 патентов и задекларировали более 1000 основных патентов в Европейском институте стандартов связи (ETSI). Кроме того, OPPO подали более 3000 документов, связанных со стандартами 5G, в 3GPP —проекту, который принадлежит к числу лучших участников международной организации по стандартизации.

Сейчас OPPO насчитывает более 10 000 сотрудников в научно-исследовательских проектах, имеет четыре научно-исследовательских центра и шесть научно-исследовательских институтов по всему миру. Тони Чен, CEO OPPO, отметил, что бренд вложит 50 миллиардов юаней в научно-исследовательские и конструкторские работы в течение трех лет для продвижения разработок в области 5G, искусственного интеллекта, AR, big data и других отраслей, а также для построения основных аппаратных технологий и возможностей программного обеспечения. Благодаря постоянным усилиям OPPO, научно-исследовательским разработкам и сотрудничеству с отраслевыми партнерами, для пользователей бренда во всем мире будущее становится ближе.