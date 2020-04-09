Полная утечка спецификаций OnePlus 8 и 8 Pro

Спецификации OnePlus 8 и 8 Pro просочились в прошлом месяце, сообщая нам, чем дуэт будет отличаться. Сегодня мы смотрим на их полную спецификацию, полную ценовую информацию любезно предоставлена словацким ритейлером, которая оставляет мало для воображения перед анонсом 14 апреля.
OnePlus уже подтвердила, что 8 и 8 Pro будут работать на Snapdragon 865 SoC, и из предыдущей утечки мы знаем, что оба смартфона будут иметь две версии памяти - 8 ГБ/128 ГБ и 12 ГБ/256 ГБ. Однако, сегодняшняя утечка показывает, что версия 256 ГБ будет доступна не во всех цветовых вариантах.
Два смартфона будут работать под управлением Android 10 из коробки, вероятно, с новой версией OxygenOS, и они будут поставляться с Dark Mode 2.0 с поддержкой большего количества приложений.
OnePlus 8 будет оснащен 6,55-дюймовым FullHD + 90 Гц Fluid AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 20: 9 и плотностью пикселей 402ppi. С другой стороны, модель Pro будет оснащена 6,78-дюймовой QHD + 120 Гц Fluid AMOLED-панелью с плотность пикселей 513ppi и соотношением сторон 19,8: 9.
Предыдущая утечка показала, что OnePlus 8 будет включать в себя тройную настройку камеры, состоящую из 48-мегапиксельной, 16-мегапиксельной и 2-мегапиксельной камеры, в то время, как модель Pro будет оснащена четырехмодульной настройкой камеры, которая будет представлять собой комбинацию двух 48-мегапиксельных датчиков, одной 8-мегапиксельной камеры и одной 5-мегапиксельной. Последняя утечка проливает больше света на отдел камеры.
48-мегапиксельная камера на vanilla 8 будет иметь сенсор Sony IMX586 с 16-мегапиксельными и 2-мегапиксельными модулями, имеющими сверхширокую и макро-камеры, соответственно.
Pro версия получает Sony IMX689 для основной камеры, в то время, как дополнительный 48-мегапиксельный модуль имеет IMX586, сидящий за сверхширокоугольным объективом, который также позволит пользователям делать макро-снимки объектов с расстояния всего 3 см.
Модуль 8MP представляет собой телеобъектив (3x оптическая, 30x цифровая) с OIS, а 5MP модуль описан, как цветной фильтр (машинный перевод с немецкого) в спецификации, который позволит вам снимать фотографии с «уникальным стилем через художественное освещение».
Источник также утверждает, что OnePlus 8 Pro будет иметь функцию 3D Audio Zoom и иметь датчик мерцания.
На передней панели пара OnePlus 8 будет иметь WiFi 6, NFC, Bluetooth 5.1 и порт USB-C. Дуэт также будет оснащен стереодинамиками и Dolby Atmos, а так же будет иметь улучшенную вибрацию.
Цены на OnePlus 8 начнутся с 729 евро за модель 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ, а за 12/256 ГБ - 835 евро. OnePlus 8 Pro на 8/128 ГБ обойдется покупателям в 930 евро, а модель 12/255 ГБ с максимальной спецификацией - в 1020 евро. Ожидается, что обе модели OnePlus 8 поступят в продажу с 30 апреля.
Вы можете проверить таблицу ниже с полным списком характеристик:
OnePlus уже подтвердила, что 8 и 8 Pro будут работать на Snapdragon 865 SoC, и из предыдущей утечки мы знаем, что оба смартфона будут иметь две версии памяти - 8 ГБ/128 ГБ и 12 ГБ/256 ГБ. Однако, сегодняшняя утечка показывает, что версия 256 ГБ будет доступна не во всех цветовых вариантах.
Два смартфона будут работать под управлением Android 10 из коробки, вероятно, с новой версией OxygenOS, и они будут поставляться с Dark Mode 2.0 с поддержкой большего количества приложений.
OnePlus 8 будет оснащен 6,55-дюймовым FullHD + 90 Гц Fluid AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 20: 9 и плотностью пикселей 402ppi. С другой стороны, модель Pro будет оснащена 6,78-дюймовой QHD + 120 Гц Fluid AMOLED-панелью с плотность пикселей 513ppi и соотношением сторон 19,8: 9.
Предыдущая утечка показала, что OnePlus 8 будет включать в себя тройную настройку камеры, состоящую из 48-мегапиксельной, 16-мегапиксельной и 2-мегапиксельной камеры, в то время, как модель Pro будет оснащена четырехмодульной настройкой камеры, которая будет представлять собой комбинацию двух 48-мегапиксельных датчиков, одной 8-мегапиксельной камеры и одной 5-мегапиксельной. Последняя утечка проливает больше света на отдел камеры.
48-мегапиксельная камера на vanilla 8 будет иметь сенсор Sony IMX586 с 16-мегапиксельными и 2-мегапиксельными модулями, имеющими сверхширокую и макро-камеры, соответственно.
Pro версия получает Sony IMX689 для основной камеры, в то время, как дополнительный 48-мегапиксельный модуль имеет IMX586, сидящий за сверхширокоугольным объективом, который также позволит пользователям делать макро-снимки объектов с расстояния всего 3 см.
Модуль 8MP представляет собой телеобъектив (3x оптическая, 30x цифровая) с OIS, а 5MP модуль описан, как цветной фильтр (машинный перевод с немецкого) в спецификации, который позволит вам снимать фотографии с «уникальным стилем через художественное освещение».
Источник также утверждает, что OnePlus 8 Pro будет иметь функцию 3D Audio Zoom и иметь датчик мерцания.
На передней панели пара OnePlus 8 будет иметь WiFi 6, NFC, Bluetooth 5.1 и порт USB-C. Дуэт также будет оснащен стереодинамиками и Dolby Atmos, а так же будет иметь улучшенную вибрацию.
Цены на OnePlus 8 начнутся с 729 евро за модель 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ, а за 12/256 ГБ - 835 евро. OnePlus 8 Pro на 8/128 ГБ обойдется покупателям в 930 евро, а модель 12/255 ГБ с максимальной спецификацией - в 1020 евро. Ожидается, что обе модели OnePlus 8 поступят в продажу с 30 апреля.
Вы можете проверить таблицу ниже с полным списком характеристик:
|Спекуляции
|OnePlus 8
|OnePlus 8 Pro
|Процессор
|Snapdragon 865 SoC
|ОЗУ
|8 / 12GB LLDDR4X
|8 / 12GB LPDDR5
|Операционная система
|OxygenOS на базе Android 10
|дисплей
|Экран Fluid AMOLED 20: 9 с разрешением 6,55 "2400x1080 пикселей, 90 Гц, с плотностью пикселей 402ppi, Gorilla Glass и HDR10 +
|Экран 6,78 "3168x1440 пикселей 120 Гц Fluid AMOLED 19.8: 9 с плотностью пикселей 513ppi, Gorilla Glass, HDR10 +, адаптивным дисплеем и MEMC
|Камера заднего вида
|48-мегапиксельная Sony IMX586 (F / 1,75, OIS, EIS) + 16-мегапиксельная сверхширокая (F / 2,2, угол обзора 116 градусов), 2-мегапиксельная макросъемка (F / 2,4, размер пикселя 1,75 мкм) с PDAF и двойной светодиодной вспышкой
|48-мегапиксельная Sony IMX689 (F / 1,78, размер пикселя 1,12 мкм, OIS, EIS) + 48-мегапиксельная Sony IMX586 со сверхвысоким разрешением (F / 2,2, 120-градусный угол обзора) + 8-мегапиксельная телефото (F / 2,4, 3-кратная оптическая, OIS) + 5-мегапиксельный цветной фильтр ( F / 2.4) с PDAF, лазерной автофокусировкой и двойной светодиодной вспышкой
|Передняя камера
|16-мегапиксельная Sony IMX471 (F / 2.0, фиксированный фокус, EIS)
|16-мегапиксельная Sony IMX471 (F / 2.4, фиксированный фокус, EIS)
|Запись видео
|Основная камера: 4K UHD 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS, 720p 480 FPS Slow-Mo, 1080p 240 FPS Slow-Mo; Передняя камера: 1080p 30 FPS
|Особенности камеры
|HDR, RAW, Cine Mode, Nightscape, Super Macro, Pro Mode
|HDR, RAW, Cine Mode, Nightscape, Super Macro, Pro Mode, Audio Zoom, Цветовой фильтр
|Внутренняя память
|128 / 256GB UFS 3.0
|Цвета
|Оникс черный (глянцевый), ледниковый зеленый (матовый), межзвездное сияние (глянцевый)
|Оникс черный (глянцевый), ледниковый зеленый (матовый), ультрамарин синий (матовый)
|Габаритные размеры
|160,2 х 72,9 х 8,0 мм
|165,3 х 74,4 х 8,5 мм
|Вес
|180 грамм
|199 грамм
|связь
|5G, Bluetooth 5.1 (с aptX, aptX HD, LDAC, AAC), NFC, Wi-Fi 6 (2,4 ГГц и 5 ГГц), USB-C USB 3.1 Gen 1
|SIM
|Dual Nano
|навигация
|GPS, ГЛОНАСС, Бейду, Галилео
|Другой
|In-display сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, Dolby Atmos
|In-display сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, Dolby Atmos, IP68
|аккумулятор
|4300 мАч с поддержкой 30 Вт Warp Charge 30T
|4 510 мАч с 30 Вт Warpe Charge 30T, беспроводная зарядка 30 Вт и обратная беспроводная зарядка 3 Вт