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Samsung официально представляет смартфоны Galaxy A71 5G и A21

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MobilZone / Гаджеты
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Модели 2020 года от Samsung Galaxy A-серии прибывают в США - первые модели будут доступны завтра с большим количеством опций (включая пару телефонов, подключенных к 5G), которые должны появиться летом.

И да, в список включены два совершенно новых устройства, в том числе 5G версия Galaxy A71. Однако, мы начнем с двух телефонов, которые станут доступны завтра.

Samsung Galaxy A51 будет в первой волне. Это будет стоить 400 долларов за версию 4/128GB. Galaxy A01 является другим телефоном, запуск которого состоится 9 -го апреля, смартфон будет стоить $ 110. Обратите внимание, что это полноценный телефон Android, а не устройство Go Edition.

Samsung Galaxy A71 5G был только в слухах до сих пор, но сейчас поднялся на вершину A-серии в этом году. По сути, это тот же телефон, что и Galaxy A71, с 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 1080p + и 32-мегапиксельной селфи-камерой.
Samsung Galaxy A71 5G в цветах Prism Cube Black, Prism Cube Sliver и Prism Cube Blue

Четырехумодульная камера на задней панели построена вокруг 64-мегапиксельного модуля, который соединен с 12-мегапиксельной сверхширокой камерой и 5-мегапиксельной макро-камерой плюс 5-мегапиксельный датчик глубины. Аккумулятор имеет емкость 4500 мАч и может заряжаться от 25 Вт. Samsung знает, какой чипсет поддерживает этот телефон (в версии 4G был Snapdragon 730, так что, вероятно, это S765G).

Это первое официальное появление Samsung Galaxy A21. Телефон будет стоить 250 долларов и будет предлагать 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 720p + и аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт. A21 будет поставляться с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти, а также с картой microSD.
Samsung Galaxy A21

Четырехмодульная камера на задней панели оснащена 16-мегапиксельным основным модулем, 8-мегапиксельной ультраширокой камерой и 2-мегапиксельной макро-камерой, а также 2-мегапиксельным датчиком глубины. Селфи-камера - в отверстии, как и в большинстве премиум-моделей, будет оснащена 13-мегапиксельным датчиком. Проверьте это промо-видео для Galaxy A21:


Еще несколько моделей присоединятся позже (этим летом), включая в себя 5G версию Galaxy A51. Основным отличием, кроме возможности подключения, является чипсет - Exynos 980. Этот телефон будет стоить на 100 долларов дороже, чем его брат LTE.

Samsung Galaxy A11 является более доступным ($ 180) за А21. У него та же батарея емкостью 4000 мАч с поддержкой зарядки 15 Вт, но настройки камеры на задней панели уменьшают разрешение.
Samsung серии A 2020 года для США, не включая Galaxy A71 5G
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