Xiaomi Mi A3 начинает получать стабильный Android 10

Xiaomi Mi A3 является частью единой программы для Android, так что вы ожидали бы его, чтобы получить быстрые обновления ОС. Тем не менее, Xiaomi действительно боролась с обновлением Android 10, которое было отозвано дважды - сначала из-за серьезных ошибок и телефонных ошибок, а затем из-за проблем с отпечатками пальцев.
Третий раз - и теперь стабильное ПЗУ снова отправляется пользователям Mi A3.
Обозначение пакета - V11.0.11.0 QFQMIXM и должно быть на устройствах Mi A3 OTA. Самый простой способ получить это - щелкнуть полученное уведомление, и если оно недоступно, возможно, вы отключили автоматическое обновление и должны проверить его вручную. Xiaomi постепенно выпускает обновление, поэтому может пройти некоторое время, прежде чем оно попадет на все устройства.
Обновление Android 10 поставляется с новой навигацией жестами, общесистемным темным режимом и улучшенным управлением конфиденциальностью. Надеемся, что все проблемы предыдущих версий решены, в противном случае мы сомневаемся, что нынешние пользователи Mi A3 захотят купить еще один телефон Xiaomi в будущем.
Третий раз - и теперь стабильное ПЗУ снова отправляется пользователям Mi A3.
Обозначение пакета - V11.0.11.0 QFQMIXM и должно быть на устройствах Mi A3 OTA. Самый простой способ получить это - щелкнуть полученное уведомление, и если оно недоступно, возможно, вы отключили автоматическое обновление и должны проверить его вручную. Xiaomi постепенно выпускает обновление, поэтому может пройти некоторое время, прежде чем оно попадет на все устройства.
Обновление Android 10 поставляется с новой навигацией жестами, общесистемным темным режимом и улучшенным управлением конфиденциальностью. Надеемся, что все проблемы предыдущих версий решены, в противном случае мы сомневаемся, что нынешние пользователи Mi A3 захотят купить еще один телефон Xiaomi в будущем.