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Xiaomi Mi A3 начинает получать стабильный Android 10

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MobilZone / Softnews / Гаджеты
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Xiaomi Mi A3 является частью единой программы для Android, так что вы ожидали бы его, чтобы получить быстрые обновления ОС. Тем не менее, Xiaomi действительно боролась с обновлением Android 10, которое было отозвано дважды - сначала из-за серьезных ошибок и телефонных ошибок, а затем из-за проблем с отпечатками пальцев.

Третий раз - и теперь стабильное ПЗУ снова отправляется пользователям Mi A3.

Обозначение пакета - V11.0.11.0 QFQMIXM и должно быть на устройствах Mi A3 OTA. Самый простой способ получить это - щелкнуть полученное уведомление, и если оно недоступно, возможно, вы отключили автоматическое обновление и должны проверить его вручную. Xiaomi постепенно выпускает обновление, поэтому может пройти некоторое время, прежде чем оно попадет на все устройства.
Обновление Android 10 поставляется с новой навигацией жестами, общесистемным темным режимом и улучшенным управлением конфиденциальностью. Надеемся, что все проблемы предыдущих версий решены, в противном случае мы сомневаемся, что нынешние пользователи Mi A3 захотят купить еще один телефон Xiaomi в будущем.
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