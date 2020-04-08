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Samsung Galaxy A71 5G засветился на Geekbench

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MobilZone / Гаджеты
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В то время, как Samsung Galaxy A71 был выпущен в января, его версия 5G еще не реализована. Мы уже встречали несколько сертификатов от таких агентств, как TENAA, 3C, а также на Geekbench с чипсетом Exynos 980.

Теперь, новый список Geekbench для устройства с номером модели SM-A716U (который должен быть американской версией телефона) показывает, что он поступит с новым чипсетом Qualcomm под кодовым названием «Lito», который имеет 8-ядерный процессор и базу частоты 1,8 ГГц. Тот же самый SoC был замечен на грядущем телефоне LG только вчера. Новое устройство Samsung также имеет 6 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 10, вероятно, в сопровождении One UI 2.0 на вершине.
Samsung Galaxy A71 5G в списке Geekbench 

Телефон набрал 468 баллов в одноядерном тесте и 1606 баллов в многоядерном. Ожидается, что Galaxy A71 сохранит дизайн обычного A71 с 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED с вырезом в верхней части для селфи-камеры 32MP.

На задней панели мы ожидаем, L-образную четырехмодульную камеру с 64-мегапиксельным основным датчиком, 12-мегапиксельную камеру с двумя 5-мегапиксельными модулями - один для макросъемки и один датчик глубины.

Аккумулятор должен иметь емкость 4370 мАч и скорость зарядки 25 Вт. Также ожидается, что Galaxy A71 5G появится в США, Китае, Австралии, Новой Зеландии и на нескольких европейских рынках.
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