Samsung Galaxy A71 5G засветился на Geekbench

Samsung Galaxy A71 5G в списке Geekbench

В то время, как Samsung Galaxy A71 был выпущен в января, его версия 5G еще не реализована. Мы уже встречали несколько сертификатов от таких агентств, как TENAA, 3C, а также на Geekbench с чипсетом Exynos 980.Теперь, новый список Geekbench для устройства смодели(который должен быть американской версией телефона) показывает, что он поступит с новым чипсетом Qualcomm под кодовым названием «Lito», который имеет 8-ядерный процессор и базу частоты 1,8 ГГц. Тот же самый SoC был замечен на грядущем телефоне LG только вчера. Новое устройство Samsung также имеет 6 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 10, вероятно, в сопровождении One UI 2.0 на вершине.Телефон набрал 468 баллов в одноядерном тесте и 1606 баллов в многоядерном. Ожидается, что Galaxy A71 сохранит дизайн обычного A71 с 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED с вырезом в верхней части для селфи-камеры 32MP.На задней панели мы ожидаем, L-образную четырехмодульную камеру с 64-мегапиксельным основным датчиком, 12-мегапиксельную камеру с двумя 5-мегапиксельными модулями - один для макросъемки и один датчик глубины.Аккумулятор должен иметь емкость 4370 мАч и скорость зарядки 25 Вт. Также ожидается, что Galaxy A71 5G появится в США, Китае, Австралии, Новой Зеландии и на нескольких европейских рынках.