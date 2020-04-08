Oppo Reno Ace 2 официально анонсирован: характеристики и цены

Ожидается, что Oppo Reno Ace 2 появится 13 апреля, и у нас уже есть достаточно четкое представление о том, чего ожидать благодаря листингу TENAA. Он будет использовать 65 Вт Super VOOC 2.0 для быстрой зарядки от Reno Ace, но на этот раз у него будут потрясающие возможности беспроводной зарядки 40 Вт.
Телефон теперь указан на JD.com, и китайский ритейлер загрузил официальные версии телефона, раскрывая как минимум два цвета и три варианта памяти.
Reno Ace 2 идет с чипсетом Snapdragon 865, в сопровождении модема 5G. Комбинации памяти будут составлять 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. О камерах пока никакой официальной информации нет, но, согласно TENAA, основная камера на задней панели будет иметь датчик на 48 мегапикселей, и к нему будет присоединена 8-мегапиксельная камера (вероятно, сверхширокоугольная) и две 2-мегапиксельные - дополнительные датчики глубины и макросъемки.
Самые большие неизвестности о телефоне - это цена и доступность. Первый Reno Ace начинался с 2999 юаней (422 доллара) и доходил до 3 799 юаней (534 доллара), но он оставался эксклюзивным для Китая, поэтому мы надеемся, что на этот раз все будет иначе.
Телефон теперь указан на JD.com, и китайский ритейлер загрузил официальные версии телефона, раскрывая как минимум два цвета и три варианта памяти.
Reno Ace 2 идет с чипсетом Snapdragon 865, в сопровождении модема 5G. Комбинации памяти будут составлять 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. О камерах пока никакой официальной информации нет, но, согласно TENAA, основная камера на задней панели будет иметь датчик на 48 мегапикселей, и к нему будет присоединена 8-мегапиксельная камера (вероятно, сверхширокоугольная) и две 2-мегапиксельные - дополнительные датчики глубины и макросъемки.
Самые большие неизвестности о телефоне - это цена и доступность. Первый Reno Ace начинался с 2999 юаней (422 доллара) и доходил до 3 799 юаней (534 доллара), но он оставался эксклюзивным для Китая, поэтому мы надеемся, что на этот раз все будет иначе.