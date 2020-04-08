Крутой телефон со 192-мегапиксельной камерой появится уже в следующем месяце

Leakster Digital Chat Station дразнит предстоящий телефон с сенсором изображения 192MP и Snapdragon 765G (SM7250) и обещает больше информации в следующем месяце. Еще один тизер: это не будет телефон, который вы ожидаете.
По имеющимся сведениям, Samsung уже работает над большим 150-мегапиксельным 1-дюймовым сенсором, и Xiaomi, как утверждается, будет первым использовать его. Xiaomi также первым выпустил телефон с сенсором 108MP. В любом случае, 150-мегапиксельный датчик также направляется на телефоны Oppo и vivo (в 2021 году).
Чип Snapdragon 765G дает понять, что это будет телефон среднего премиум-класса, а 192-мегапиксельную камеру легко можно будет установить на телефон Mi Note, Reno или vivo Z. Есть Motorola Edge с входящим 765G (но Edge + должен иметь сенсор 108MP).
Интернет-провайдер чипсета достаточно мощный, чтобы он мог самостоятельно поддерживать 192-мегапиксельные камеры, внешние чипы не нужны.
О самом датчике 192MP известно немного, но если использовать неапиксельный биннинг (9-в-1), как, по слухам, датчик 150MP, то получится 21-мегапиксельная фотография. Кроме того, 16-в-1 биннинг вернет разрешение к классическим 12MP. Не то, чтобы мы были уверены, что Samsung является одним из производителей сенсоров 192MP, хотя Sony и OmniVision еще предстоит преодолеть 100MP.
По имеющимся сведениям, Samsung уже работает над большим 150-мегапиксельным 1-дюймовым сенсором, и Xiaomi, как утверждается, будет первым использовать его. Xiaomi также первым выпустил телефон с сенсором 108MP. В любом случае, 150-мегапиксельный датчик также направляется на телефоны Oppo и vivo (в 2021 году).
Чип Snapdragon 765G дает понять, что это будет телефон среднего премиум-класса, а 192-мегапиксельную камеру легко можно будет установить на телефон Mi Note, Reno или vivo Z. Есть Motorola Edge с входящим 765G (но Edge + должен иметь сенсор 108MP).
Интернет-провайдер чипсета достаточно мощный, чтобы он мог самостоятельно поддерживать 192-мегапиксельные камеры, внешние чипы не нужны.
О самом датчике 192MP известно немного, но если использовать неапиксельный биннинг (9-в-1), как, по слухам, датчик 150MP, то получится 21-мегапиксельная фотография. Кроме того, 16-в-1 биннинг вернет разрешение к классическим 12MP. Не то, чтобы мы были уверены, что Samsung является одним из производителей сенсоров 192MP, хотя Sony и OmniVision еще предстоит преодолеть 100MP.