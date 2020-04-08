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Oppo Reno Ace 2 официально анонсирован: характеристики и цены

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Топ-10 смартфонов за март в Antutu

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Крутой телефон со 192-мегапиксельной камерой появится уже в следующем месяце

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Samsung Galaxy S20 Ultra появляется в новом цвете

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Honor добилась увеличения поставок носимых устройств

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Характеристики и изображения Oppo Find X2 Lite

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OnePlus проведет всплывающее онлайн-мероприятие для серии OnePlus 8

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Топ лучших кризисных смартфонов 2020 года

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Samsung выпустил очередное обновление для Galaxy S20

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Xiaomi Mi Max 3 и Mi 8 Lite начали получать Android 10 и MIUI 11

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OnePlus Bullets Wireless Z увеличит время работы

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OPPO Ace2 набрал в тесте производительности AnTuTu рекордное количество баллов

08:00

Выход Nokia 9.3 PureView снова задерживается

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Vivo Y50 официально анонсирован: характеристики смартфона

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Samsung Galaxy A51 5G уже не за горами

16:00

Samsung готовит новые TWS-наушники в форме "бобов"

14:00

Ключевые характеристики серии Honor Play 4T подтверждены

12:00

Серия Honor 30 будет оснащена новым чипсетом Kirin 985

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iQOO Neo 3 будет иметь суперкрутой дисплей

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Mi Mouse Metallic Edition новая стильная металическая мышь от Xiaomi

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Xiaomi троллит Huawei отсутствием сервисов Google на их устройствах

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Новые беспроводные наушники Samsung под названием Beans

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Раскрываем потенциал сканера отпечатков на Xiaomi и не только

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EMUI 10.1 уже можно установить на смартфоны Huawei

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Куда делись обновления MIUI в последнее время

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Обои Galaxy S20 с внутренностями устройства

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В ближайшие месяцы ожидается значительное снижение цен на телефоны Android 4G

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Топ предстоящих смартфонов в апреле 2020 года

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Возвращение легенды: В Украине начался предзаказ на смартфон с гибким экраном motorola razr

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Samsung Galaxy A21s посещает Geekbench

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Очередное обновление улучшает работу камеры для членов семейства Galaxy S20

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В сети появилась дата официального анонса Huawei nova 7, nova 7 SE и nova 7 Pro

09:30

Доходы Apple App Store и Google Play в первом квартале выросли