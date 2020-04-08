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Samsung Galaxy S20 Ultra появляется в новом цвете

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MobilZone / Гаджеты
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Samsung Galaxy S20 Ultra получает новый цвет и это белый цвет - так говорит знаменитый leakster Ice Universe, который дразнил новый оттенок на прошлой неделе. Это не так захватывающе, как некоторые другие возможные цвета, поскольку сохраняет цветовую палитру в оттенках серого - оригинальные цвета телефона - серый и черный.

Указывается, что новый цвет идет в Китай, и ничего не говорится об остальном мире, но каковы шансы, что белый будет эксклюзивным для Китая? В любом случае, мы немного подождем.
Samsung Galaxy S20 Ultra в космическом сером и космическом черном цветах

Кроме того, нет никакой информации о том, как будет выглядеть цвет - два цвета запуска Galaxy S20 Ultra являются «космическими», то есть плоскими цветами. Мы увидим на «Космический белый» или «Облачный белый» как у S20 и S20 +? Опция Cloud немного радужна, что немного оживляет.
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