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Топ лучших кризисных смартфонов 2020 года

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MobilZone
538
2020 год не задался с самого начала, и именно сегодня нам пришла мысль о том, какой смартфон можно приобрести в 2020 году, что бы по кошельку сильно не ударило, да и производительность была на уровне. Мы не будем смотреть на флагманы прошлых лет, а обратим внимание исключительно на новые устройства. Их можно будет купить на Aliexpress или рядом в магазине, решать только вам.

Хочется сказать, что многие магазины в данный момент проводят хорошие акции, что бы хоть как-то остаться на плаву. Я буду приводить цены из китайской площадки, они будут немного отличаться от тех, что в наших магазинах. Давайте начинать.

Xiaomi Redmi Note 8 (все модификации)

Данное устройство нельзя назвать новым, но при этом оно вполне является одним из топовых решений, которые нам подходят.

Хоть уже появилась 9 версия, он все еще выпускается и продается.
Он является комбинацией, если можно так сказать, хороших характеристик, отличной автономности, хорошей камеры и вполне неплохого ПО (с многими проблемами разобрались, да и кастомные прошивки для Xiaomi никто не отменял).
Цена с момента выхода цена упала, порядка 40%. Очень классное анти-кризисное решение.
Redmi Note 8 - цена 180 долларов.

Redmi Note 8T - цена от 190 долларов.

Redmi Note 8 Pro - цена от 230 долларов.

Xiaomi Mi 9T


Это очень крутое решение, только вот бюджет побольше. Но вы получаете SnapDragon 730, крутую камеру, безрамочный дисплей с выезжающим модулем фронтальной камеры. Так же он имеет хорошую автономность.
Стоит помнить, что ценник у него стартует с 300 долларов. Но поверьте, оно того стоит.
Единственное, что стоит помнить при покупке, это то, что прошивка оптимизирована не очень хорошо.

Meizu 16th


Если у вас есть такая же сумма, как и в предыдущем варианте и вы не хотите Xiaomi, то я вам советую Meizu 16th.
Это некая старая гвардия, которую никогда не стоит списывать со счетов.

Отличные характеристики, сканер отпечатков под стеклом, Amoled матрица и красивый внешний вид.
Но стоит учитывать, что компаний Meizu фактически была банкротом, но совсем недавно воскресла. Вследствие, хочется сказать, что поддержка будет не самая лучшая.Так же в нем нет NFC.
Цена - 300 долларов.

Realme X2


Именно этот гаджет выделяется из всего топа. За цену, которую узнаете позже, вы получаете Amoled матрицу, NFC, SnapDragon 730G, сканер отпечатков в экране и хорошее ПО.

Это идеально сбалансированный смартфон, который на все 100% окупает свою стоимость. Кстати, своим внешним видом он будет часто вас радовать, лично мне нравится белый.
Ценник - 300 долларов.
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