Характеристики и изображения Oppo Find X2 Lite

Неудивительно, что Oppo Find X2 Lite соответствует уже объявленному Oppo Reno3 Youth по спецификации, а также выглядит идентично.
Это означает - 6,4-дюймовый экран AMOLED 1080x2400px спереди, в комплекте с каплевидным вырезом и оптическим сканером отпечатков пальцев под дисплеем.
Чипсет представляет собой 7-нм Snapdragon 765G, который включает восьмиъядерный процессор и модем 5G X52. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а объем памяти - 128 ГБ.
Камеры выглядят следующим образом: основной снимок на 48 мегапикселей f / 1,7 1 / 2,0 дюйма, сверхширокое устройство 8 мегапикселей f / 2,2, макрокамера на 2 мегапикселя и датчик глубины на 2 мегапикселя. На передней панели находится 32-мегапиксельная селфи-камера.
Аккумулятор представляет собой устройство емкостью 4025 мАч, способнен заряжаться по проводной сети 30 Вт и не заряжаться по беспроводной сети.
Программное обеспечение Color OS 7.0 под Android 10.
Там также редкое включение разъема для наушников.
Мы также можем ожидать те же самые характеристики на OnePlus 8 Lite, когда бы он ни поступил, только вместо Color OS 7.0 будет OxygenOS 10.0.
Oppo Find X2 Lite появится в Европе в черном и белом цветах с ожидаемой ценой в 500 евро.
Это означает - 6,4-дюймовый экран AMOLED 1080x2400px спереди, в комплекте с каплевидным вырезом и оптическим сканером отпечатков пальцев под дисплеем.
Чипсет представляет собой 7-нм Snapdragon 765G, который включает восьмиъядерный процессор и модем 5G X52. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а объем памяти - 128 ГБ.
Камеры выглядят следующим образом: основной снимок на 48 мегапикселей f / 1,7 1 / 2,0 дюйма, сверхширокое устройство 8 мегапикселей f / 2,2, макрокамера на 2 мегапикселя и датчик глубины на 2 мегапикселя. На передней панели находится 32-мегапиксельная селфи-камера.
Аккумулятор представляет собой устройство емкостью 4025 мАч, способнен заряжаться по проводной сети 30 Вт и не заряжаться по беспроводной сети.
Программное обеспечение Color OS 7.0 под Android 10.
Там также редкое включение разъема для наушников.
Мы также можем ожидать те же самые характеристики на OnePlus 8 Lite, когда бы он ни поступил, только вместо Color OS 7.0 будет OxygenOS 10.0.
Oppo Find X2 Lite появится в Европе в черном и белом цветах с ожидаемой ценой в 500 евро.