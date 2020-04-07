ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

20:00
Honor добилась увеличения поставок носимых устройств
17:40
Характеристики и изображения Oppo Find X2 Lite
16:00
OnePlus проведет всплывающее онлайн-мероприятие для серии OnePlus 8
15:10
Топ лучших кризисных смартфонов 2020 года
13:50
Samsung выпустил очередное обновление для Galaxy S20
11:38
Xiaomi Mi Max 3 и Mi 8 Lite начали получать Android 10 и MIUI 11
11:00
OnePlus Bullets Wireless Z увеличит время работы
09:13
OPPO Ace2 набрал в тесте производительности AnTuTu рекордное количество баллов
08:00
Выход Nokia 9.3 PureView снова задерживается
20:00
Vivo Y50 официально анонсирован: характеристики смартфона
18:00
Samsung Galaxy A51 5G уже не за горами
16:00
Samsung готовит новые TWS-наушники в форме "бобов"
14:00
Ключевые характеристики серии Honor Play 4T подтверждены
12:00
Серия Honor 30 будет оснащена новым чипсетом Kirin 985
09:30
iQOO Neo 3 будет иметь суперкрутой дисплей
08:00
Mi Mouse Metallic Edition новая стильная металическая мышь от Xiaomi
06:23
Xiaomi троллит Huawei отсутствием сервисов Google на их устройствах
18:31
Новые беспроводные наушники Samsung под названием Beans
16:11
Раскрываем потенциал сканера отпечатков на Xiaomi и не только
12:23
EMUI 10.1 уже можно установить на смартфоны Huawei
11:00
Куда делись обновления MIUI в последнее время
06:08
Обои Galaxy S20 с внутренностями устройства
20:00
В ближайшие месяцы ожидается значительное снижение цен на телефоны Android 4G
18:12
Топ предстоящих смартфонов в апреле 2020 года
17:10
Возвращение легенды: В Украине начался предзаказ на смартфон с гибким экраном motorola razr
16:00
Samsung Galaxy A21s посещает Geekbench
14:00
Очередное обновление улучшает работу камеры для членов семейства Galaxy S20
12:00
В сети появилась дата официального анонса Huawei nova 7, nova 7 SE и nova 7 Pro
09:30
Доходы Apple App Store и Google Play в первом квартале выросли
07:57
Redmi Band официально анонсирован: характеристики и цены
07:07
Вышла Windows 11, которая во всем лучше Windows 10
21:23
Официально представлен фитнес браслет Redmi за 14 долларов
20:00
Oppo Find X2 Pro возглавляет список производительности AnTuTu за март
 Больше новостей
» » Характеристики и изображения Oppo Find X2 Lite
-

Характеристики и изображения Oppo Find X2 Lite

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
353
Неудивительно, что Oppo Find X2 Lite соответствует уже объявленному Oppo Reno3 Youth по спецификации, а также выглядит идентично.

Это означает - 6,4-дюймовый экран AMOLED 1080x2400px спереди, в комплекте с каплевидным вырезом и оптическим сканером отпечатков пальцев под дисплеем.

Чипсет представляет собой 7-нм Snapdragon 765G, который включает восьмиъядерный процессор и модем 5G X52. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а объем памяти - 128 ГБ.
Oppo Find X2 Lite

Камеры выглядят следующим образом: основной снимок на 48 мегапикселей f / 1,7 1 / 2,0 дюйма, сверхширокое устройство 8 мегапикселей f / 2,2, макрокамера на 2 мегапикселя и датчик глубины на 2 мегапикселя. На передней панели находится 32-мегапиксельная селфи-камера.

Аккумулятор представляет собой устройство емкостью 4025 мАч, способнен заряжаться по проводной сети 30 Вт и не заряжаться по беспроводной сети.

Программное обеспечение Color OS 7.0 под Android 10.
Oppo Find X2 Lite

Там также редкое включение разъема для наушников.

Мы также можем ожидать те же самые характеристики на OnePlus 8 Lite, когда бы он ни поступил, только вместо Color OS 7.0 будет OxygenOS 10.0.
Oppo Find X2 Lite появится в Европе в черном и белом цветах с ожидаемой ценой в 500 евро.
Prostotech google play Prostotech google play