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OnePlus проведет всплывающее онлайн-мероприятие для серии OnePlus 8

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MobilZone / Гаджеты
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Если вы не знакомы со всплывающими событиями OnePlus, они дают избранным шанс купить только что анонсированный смартфон OnePlus до его обычной продажи - обычно они проводятся в эксклюзивных местах в некоторых городах.

Из-за нынешней пандемии OnePlus откажется от всплывающего события и проведет онлайн-мероприятие для покупателей в Европе.

Вскоре после объявления серии OnePlus 8 от 14 апреля OnePlus опубликует подробности на своем веб-сайте и в социальных сетях о том, как первые пользователи могут войти во всплывающее событие и получить устройство серии OnePlus 8 и некоторые эксклюзивные товары (скорее всего, случай или другое дополнение).
14 апреля OnePlus представит OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro и, возможно, наушники OnePlus 8 Lite и Bullets Wireless Z. Мы расскажем о запуске, так что следите за обновлениями!
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