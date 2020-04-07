ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

11:38
Xiaomi Mi Max 3 и Mi 8 Lite начали получать Android 10 и MIUI 11
11:00
OnePlus Bullets Wireless Z увеличит время работы
09:13
OPPO Ace2 набрал в тесте производительности AnTuTu рекордное количество баллов
08:00
Выход Nokia 9.3 PureView снова задерживается
20:00
Vivo Y50 официально анонсирован: характеристики смартфона
18:00
Samsung Galaxy A51 5G уже не за горами
16:00
Samsung готовит новые TWS-наушники в форме "бобов"
14:00
Ключевые характеристики серии Honor Play 4T подтверждены
12:00
Серия Honor 30 будет оснащена новым чипсетом Kirin 985
09:30
iQOO Neo 3 будет иметь суперкрутой дисплей
08:00
Mi Mouse Metallic Edition новая стильная металическая мышь от Xiaomi
06:23
Xiaomi троллит Huawei отсутствием сервисов Google на их устройствах
18:31
Новые беспроводные наушники Samsung под названием Beans
16:11
Раскрываем потенциал сканера отпечатков на Xiaomi и не только
12:23
EMUI 10.1 уже можно установить на смартфоны Huawei
11:00
Куда делись обновления MIUI в последнее время
06:08
Обои Galaxy S20 с внутренностями устройства
20:00
В ближайшие месяцы ожидается значительное снижение цен на телефоны Android 4G
18:12
Топ предстоящих смартфонов в апреле 2020 года
17:10
Возвращение легенды: В Украине начался предзаказ на смартфон с гибким экраном motorola razr
16:00
Samsung Galaxy A21s посещает Geekbench
14:00
Очередное обновление улучшает работу камеры для членов семейства Galaxy S20
12:00
В сети появилась дата официального анонса Huawei nova 7, nova 7 SE и nova 7 Pro
09:30
Доходы Apple App Store и Google Play в первом квартале выросли
07:57
Redmi Band официально анонсирован: характеристики и цены
07:07
Вышла Windows 11, которая во всем лучше Windows 10
21:23
Официально представлен фитнес браслет Redmi за 14 долларов
20:00
Oppo Find X2 Pro возглавляет список производительности AnTuTu за март
18:00
Motorola официально анонсировала Moto G8 Power Lite
15:32
Бюджетный iPhone 9 будет иметь флагманскую характеристику
14:00
Samsung Galaxy Tab S6 получает обновление Android 10
12:00
Meizu 17 будет анонсирован уже в середине апреля
10:00
Redmi 8A Pro анонсирован официально: характеристики и цены
 Больше новостей
» » Xiaomi Mi Max 3 и Mi 8 Lite начали получать Android 10 и MIUI 11
-

Xiaomi Mi Max 3 и Mi 8 Lite начали получать Android 10 и MIUI 11

Поделиться:
MobilZone
73
Xiaomi начала прокачивать свои не самые дорогие устройства не только до MIUI 11, но в этот раз также до Android 10. Это, конечно, в случае с китайцами менее значимо, но всё же актуально. Сейчас компания раздаёт глобальную версию прошивки для устройств MI Max 3 и Mi 8 Lite.


Апдейт для этих двух смартфонов до последней версии Android многих удивил, так как Mi Max 3 только в марте обновился до Android Pie. В итоге обновление для Mi Max приходит под индексом MIUI V11.0.1.0.QEDMIXM, а для Mi 8 Lite с индексом MIUI V11.0.1.0.QDTMIXM. Для обоих смартфонов интегрированы февральские патчи безопасности системы. Аналитики считают, что этот апдейт окажется последним значимым для обоих моделей.
Xiaomi Mi Max 3 и Mi 8 Lite начали получать Android 10 и MIUI 11
Вы получили данное обновление?
Всего проголосовало: 5
Prostotech google play Prostotech google play