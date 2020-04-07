Xiaomi начала прокачивать свои не самые дорогие устройства не только до MIUI 11, но в этот раз также до Android 10. Это, конечно, в случае с китайцами менее значимо, но всё же актуально. Сейчас компания раздаёт глобальную версию прошивки для устройств MI Max 3 и Mi 8 Lite.





Апдейт для этих двух смартфонов до последней версии Android многих удивил, так как Mi Max 3 только в марте обновился до Android Pie. В итоге обновление для Mi Max приходит под индексом MIUI V11.0.1.0.QEDMIXM, а для Mi 8 Lite с индексом MIUI V11.0.1.0.QDTMIXM. Для обоих смартфонов интегрированы февральские патчи безопасности системы. Аналитики считают, что этот апдейт окажется последним значимым для обоих моделей.

Xiaomi Mi Max 3 и Mi 8 Lite начали получать Android 10 и MIUI 11

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