Xiaomi Mi Max 3 и Mi 8 Lite начали получать Android 10 и MIUI 11

Xiaomi начала прокачивать свои не самые дорогие устройства не только до MIUI 11, но в этот раз также до Android 10. Это, конечно, в случае с китайцами менее значимо, но всё же актуально. Сейчас компания раздаёт глобальную версию прошивки для устройств MI Max 3 и Mi 8 Lite.
Апдейт для этих двух смартфонов до последней версии Android многих удивил, так как Mi Max 3 только в марте обновился до Android Pie. В итоге обновление для Mi Max приходит под индексом MIUI V11.0.1.0.QEDMIXM, а для Mi 8 Lite с индексом MIUI V11.0.1.0.QDTMIXM. Для обоих смартфонов интегрированы февральские патчи безопасности системы. Аналитики считают, что этот апдейт окажется последним значимым для обоих моделей.
Апдейт для этих двух смартфонов до последней версии Android многих удивил, так как Mi Max 3 только в марте обновился до Android Pie. В итоге обновление для Mi Max приходит под индексом MIUI V11.0.1.0.QEDMIXM, а для Mi 8 Lite с индексом MIUI V11.0.1.0.QDTMIXM. Для обоих смартфонов интегрированы февральские патчи безопасности системы. Аналитики считают, что этот апдейт окажется последним значимым для обоих моделей.