Samsung выпустил очередное обновление для Galaxy S20

Журнал изменений обновления Samsung Galaxy S20, источник изображения: Ice Universe

Samsung выпустила новое обновление для Galaxy S20, S20 + и S20 Ultra в Китае, которое содержит апрельский патч безопасности, а также некоторые улучшения камеры.Обновление улучшает фокусировку, HDR и тонко настраивает анимацию перехода.Это прошивка TD1, следуя более раннему обновлению TCT от четырех дней назад.Samsung выпустила ряд обновлений для своей серии Galaxy S20. Их фокусы были исправлены для производительности камеры трио, прежде всего изворотливый автофокус Galaxy S20 Ultra. Как и во всех обновлениях прошивки, они разделены между устройствами и регионами, поэтому может потребоваться некоторое время, чтобы добраться до вас.