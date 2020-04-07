ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

11:38
Xiaomi Mi Max 3 и Mi 8 Lite начали получать Android 10 и MIUI 11
11:00
OnePlus Bullets Wireless Z увеличит время работы
09:13
OPPO Ace2 набрал в тесте производительности AnTuTu рекордное количество баллов
08:00
Выход Nokia 9.3 PureView снова задерживается
20:00
Vivo Y50 официально анонсирован: характеристики смартфона
18:00
Samsung Galaxy A51 5G уже не за горами
16:00
Samsung готовит новые TWS-наушники в форме "бобов"
14:00
Ключевые характеристики серии Honor Play 4T подтверждены
12:00
Серия Honor 30 будет оснащена новым чипсетом Kirin 985
09:30
iQOO Neo 3 будет иметь суперкрутой дисплей
08:00
Mi Mouse Metallic Edition новая стильная металическая мышь от Xiaomi
06:23
Xiaomi троллит Huawei отсутствием сервисов Google на их устройствах
18:31
Новые беспроводные наушники Samsung под названием Beans
16:11
Раскрываем потенциал сканера отпечатков на Xiaomi и не только
12:23
EMUI 10.1 уже можно установить на смартфоны Huawei
11:00
Куда делись обновления MIUI в последнее время
06:08
Обои Galaxy S20 с внутренностями устройства
20:00
В ближайшие месяцы ожидается значительное снижение цен на телефоны Android 4G
18:12
Топ предстоящих смартфонов в апреле 2020 года
17:10
Возвращение легенды: В Украине начался предзаказ на смартфон с гибким экраном motorola razr
16:00
Samsung Galaxy A21s посещает Geekbench
14:00
Очередное обновление улучшает работу камеры для членов семейства Galaxy S20
12:00
В сети появилась дата официального анонса Huawei nova 7, nova 7 SE и nova 7 Pro
09:30
Доходы Apple App Store и Google Play в первом квартале выросли
07:57
Redmi Band официально анонсирован: характеристики и цены
07:07
Вышла Windows 11, которая во всем лучше Windows 10
21:23
Официально представлен фитнес браслет Redmi за 14 долларов
20:00
Oppo Find X2 Pro возглавляет список производительности AnTuTu за март
18:00
Motorola официально анонсировала Moto G8 Power Lite
15:32
Бюджетный iPhone 9 будет иметь флагманскую характеристику
14:00
Samsung Galaxy Tab S6 получает обновление Android 10
12:00
Meizu 17 будет анонсирован уже в середине апреля
10:00
Redmi 8A Pro анонсирован официально: характеристики и цены
 Больше новостей
» » OPPO Ace2 набрал в тесте производительности AnTuTu рекордное количество баллов
-

OPPO Ace2 набрал в тесте производительности AnTuTu рекордное количество баллов

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
242
Недавние сообщения показали, что смартфон Oppo PDHM00, который появился на TENAA и 3C в предыдущем месяце - Ace2. На прошлой неделе вице-президент OPPO, Брайан Шен, отправился на Вейбо, чтобы подтвердить, что Ace2 будет официально выпущен 13 апреля. В преддверии запуска смартфон PDHM00 появился на платформе бенчмаркинга AnTuTu.

Появление Ace2 в AnTuTu показало, что в тесте ЦП он набрал 180 132 баллов, в тесте графического процессора - 210 371, в тесте памяти - 89 927 и 79 787 - в тесте UX. В AnTuTu телефон зафиксировал в среднем 560 217 баллов. Интересно, что в списке AnTuTu показано предупреждение о том, что устройство может быть рутировано, а системные параметры могут быть изменены из-за рута, что может привести к неточности оценки.


OPPO Ace2 технические характеристики


Появление OPPO Ace2 в AnTuTu показало, что у него есть 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с отверстием в верхнем левом углу. Дисплей предлагает разрешение Full HD + 1080 x 2400 пикселей и высокое соотношение сторон - 20: 9.

Говорят, что Snapdragon 865 находится под капотом OPPO Ace2. Телефон может поступить в Китай с 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти и с вариантами хранения - 128 ГБ и 256 ГБ. Слот для карт памяти microSD доступен на борту для большего объема памяти.

Смартфон оснащен двухкомпонентным аккумулятором с одноэлементной емкостью 1,955 мАч. Телефон поддерживает беспроводную зарядку 40 Вт. Распечатка 3C телефона показала, что он может поставляться с зарядным устройством на 65 Вт.

Операционная система Android 10 с ColorOS 7 будет загружена на OPPO Ace2. Он имеет 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Устройство оснащено 48-мегапиксельной + 8-мегапиксельной + 2-мегапиксельной + 2-мегапиксельной четырьмя задними камерами.

Prostotech google play Prostotech google play