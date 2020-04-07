OPPO Ace2 набрал в тесте производительности AnTuTu рекордное количество баллов





OPPO Ace2 технические характеристики

Недавние сообщения показали, что смартфон Oppo PDHM00, который появился на TENAA и 3C в предыдущем месяце - Ace2. На прошлой неделе вице-президент OPPO, Брайан Шен, отправился на Вейбо, чтобы подтвердить, что Ace2 будет официально выпущен 13 апреля. В преддверии запуска смартфон PDHM00 появился на платформе бенчмаркинга AnTuTu.Появление Ace2 в AnTuTu показало, что в тесте ЦП он набрал 180 132 баллов, в тесте графического процессора - 210 371, в тесте памяти - 89 927 и 79 787 - в тесте UX. В AnTuTu телефон зафиксировал в среднем 560 217 баллов. Интересно, что в списке AnTuTu показано предупреждение о том, что устройство может быть рутировано, а системные параметры могут быть изменены из-за рута, что может привести к неточности оценки.Появление OPPO Ace2 в AnTuTu показало, что у него есть 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с отверстием в верхнем левом углу. Дисплей предлагает разрешение Full HD + 1080 x 2400 пикселей и высокое соотношение сторон - 20: 9.Говорят, что Snapdragon 865 находится под капотом OPPO Ace2. Телефон может поступить в Китай с 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти и с вариантами хранения - 128 ГБ и 256 ГБ. Слот для карт памяти microSD доступен на борту для большего объема памяти.Смартфон оснащен двухкомпонентным аккумулятором с одноэлементной емкостью 1,955 мАч. Телефон поддерживает беспроводную зарядку 40 Вт. Распечатка 3C телефона показала, что он может поставляться с зарядным устройством на 65 Вт.Операционная система Android 10 с ColorOS 7 будет загружена на OPPO Ace2. Он имеет 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Устройство оснащено 48-мегапиксельной + 8-мегапиксельной + 2-мегапиксельной + 2-мегапиксельной четырьмя задними камерами.