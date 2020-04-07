Выход Nokia 9.3 PureView снова задерживается

Оригинальный Nokia 9 PureView

Кажется, что каждый раз, когда появляется новый слух о продолжении Nokia 9 PureView, речь идет о задержке телефона. Последние сплетни ничем не отличаются, HMD по сообщениям перенес свой флагман на H2.Мы слышали о новом PureView так долго, что первоначально он должен был называться Nokia 9.1. Тогда он стал 9.2, и теперь он может выйти, как 9.3 - HMD уже переименовал Nokia 5.2 в 5.3, чтобы синхронизировать имена.Причина этой последней задержки не удивительна - вспышка COVID-19 сильно повлияла на цепочку поставок HMD, поэтому запуск был перенесен на вторую половину этого года (после того, как он пропустил свое первоначальное окно запуска 2019 года).Флагман должен появиться в середине или конце H2 и, вероятно, будет использовать чипсет Snapdragon 865 (переход с S855 вызвал одну из предыдущих задержек). 8-я серия HMD перешла на чипсеты среднего класса Snapdragon 7xx, оставив флагманскую позицию PureView (и эти задержки открыли довольно большой разрыв в линейке HMD).Несмотря на свое название, Nokia 9.3 PureView, по слухам, переключается на более традиционную камеру в стиле Nokia 8 вместо инновационной (но, в конечном счете, не такой большой) камеры Light. У телефона может быть причудливая камера под дисплеем.