Vivo Y50 официально анонсирован: характеристики смартфона

Vivo Y50 имеет четырехъядерную камеру сзади • Включая ультраширокоугольную камеру 120 °

vivo Y50 в цветах Blue и Black

Vivo Y50 был анонсирован официально с постом Facebook по Vivo Камбоджа. Вы можете сделать предварительный заказ за 250 долларов США, начиная с сегодняшнего дня, поставки vivo начнутся 11 апреля.Y50 имеет 6,53-дюймовый дисплей с разрешением 1080p. Это экран «Ultra O», означающий единственное отверстие для селфи-камеры в верхнем левом углу.На задней панели телефона установлена четырехмодульная камера с основным 13-мегапиксельным датчиком, 8-мегапиксельной камерой со сверхвысоким углом обзора (120 °), специальной 2-мегапиксельной макро-камерой и 2-мегапиксельным датчиком глубины для портретной съемки.Телефон питается от большой батареи емкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 18 Вт через USB-C. Считыватель отпечатков пальцев расположен сзади.Чипсет Snapdragon 665 под капотом, и он будет работать в связке с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Также есть слот для карт памяти microSD.