Samsung Galaxy A51 5G уже не за горами

Galaxy A51 хорошо продается по всему миру, но Samsung готовит 5G версию этой модели, чтобы получить часть расширяющегося рынка доступных телефонов для поддержки сетей следующего поколения. Грядущее появление Galaxy A51 5G было подтверждено его появлением на сертификационных досках, и теперь Wi-Fi Alliance присоединяется к растущему списку. Телефон под кодовым названием SM-A516N только что получил лицензию на работу в Wi-Fi Netoworks.
Galaxy A51 5G будет поддерживать стандарты Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Он указан с Android 10, что означает один пользовательский интерфейс 2 из коробки. Это все характеристики, которые мы можем получить из списка, но, к счастью, многие другие уже были обнаружены в результате предыдущих утечек.
Ожидается, что новый телефон будет иметь те же размеры, что и обычный Galaxy A51, а также L-образную настройку камеры, конструкцию отверстия и 6,5-дюймовый экран Super AMOLED. Чипсет должен быть Exynos 980 со встроенным модемом 5G, что, вероятно, является самым большим отличием от версии Exynos 9611 без 5G.
Galaxy A51 5G будет поддерживать стандарты Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Он указан с Android 10, что означает один пользовательский интерфейс 2 из коробки. Это все характеристики, которые мы можем получить из списка, но, к счастью, многие другие уже были обнаружены в результате предыдущих утечек.
Ожидается, что новый телефон будет иметь те же размеры, что и обычный Galaxy A51, а также L-образную настройку камеры, конструкцию отверстия и 6,5-дюймовый экран Super AMOLED. Чипсет должен быть Exynos 980 со встроенным модемом 5G, что, вероятно, является самым большим отличием от версии Exynos 9611 без 5G.