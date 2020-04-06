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Ключевые характеристики серии Honor Play 4T подтверждены

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MobilZone / Гаджеты
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Ожидается, что предстоящая серия Honor Play 4T стартует 9 апреля, и мы уже видели некоторые подробные спецификации и изображения двух телефонов - Play 4T и Play 4T Pro. Последний бит - это тизер с официального аккаунта Honor Weibo, который подтверждает ключевые характеристики двух телефонов.
Honor Play 4T ключевые характеристики

Оба будут работать на чипсете Kirin 810 и оснащены 48-мегапиксельной основной камерой и батареями емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой.

Они зажглись с более ранней утечкой, где пара недавних распечаток китайскими ритейлерами дала нам полную спецификацию.

Это означает, что остальные приведенные спецификации, вероятно, также верны, и мы можем ожидать, что Play 4T Pro может похвастаться 6,3-дюймовой OLED-панелью с разрешением FHD +, сканером отпечатков пальцев на дисплее и 16-мегапиксельной селфи-камерой, размещенной в каплевидном вырезе.

Задняя часть телефона будет оснащена тройной камерой с основным датчиком на 48 мегапикселей, к которому присоединятся 8-мегапиксельная и 2-мегапиксельная камера. Устройство будет предлагаться в конфигурациях 6/128 ГБ и 8/256 ГБ и будет иметь черный, зеленый и сине-фиолетовый цвета градиента.
Honor Play 4T Pro (сверху) и Honor Play 4T (снизу)

Honor Play 4T, с другой стороны, будет оснащен 6,39-дюймовым экраном HD + IPS с вырезом в продольном отверстии в верхнем левом углу для 8-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели находится основной датчик на 48 мегапикселей в паре с помощником глубины 2 мегапикселя.
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