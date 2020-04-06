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Серия Honor 30 будет оснащена новым чипсетом Kirin 985

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MobilZone / Гаджеты
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Чипсет Huawei Kirin 990 5G уже работает на некоторых флагманских и премиальных устройствах компании. Теперь кажется, что компания также готовится выпустить чипсет Kirin 985 для телефонов премиум-класса.

По последним сведениям, предстоящая серия смартфонов Honor 30 может оснащаться платформой Kirin 985 SoC. Также говорится, что чипсет будет поддерживать самый большой сенсор изображения в мобильной индустрии.
Также сообщается, что Honor 30 будет поставляться с собственным 50-мегапиксельным сенсором камеры Sony IMX 700-серии с Full-Pixel Focus, наряду с 12-мегапиксельной сверхширокой камерой и 8-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратной оптической поддержкой масштабирования.

Далее в отчете добавлено, что чипсет Kirin 985 может стать официальным 15 апреля. Тем не менее, похоже, что грядущие смартфоны серии Huawei Nova 7 также будут оснащены этим процессором Kirin 985.
Этот будущий чипсет может быть построен с использованием литографии 7nm + EUV и может быть соединен с модемом Balong 5000. Производительность процессора определенно будет лучше, чем у недавно выпущенного чипсета Kirin 820 5G.

Существует вероятность того, что Honor 30 и Huawei Nova 7 будут оснащены этим новым SoC Kirin 985, в то время, как варианты Pro и предстоящая серия комплектуются флагманом компании Kirin 990 5G SoC.

Поскольку Huawei по-прежнему запрещено использовать службы Google на своих новых устройствах, обе серии смартфонов будут поставляться с собственной мобильной службой Huawei компании с ее AppGallery, которая призвана заменить предложения Google.
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