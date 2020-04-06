Xiaomi троллит Huawei отсутствием сервисов Google на их устройствах

У конкурирующих производителей смартфонов есть несколько способов общения друг с другом, особенно при продвижении своих смартфонов. Мы видели, как Huawei троллит Samsung или Apple, но в последнее время Xiaomi, кажется, увеличил свою игру в троллинге соперника.
Китайский гигант недавно запустил модели Mi 10 и Mi 10 Pro для мирового рынка в Европе. Хотя модели уже есть на рынке, многие не обратили на это внимания, так как на розничной коробке глобальной версии Mi 10 Pro была надпись. Надпись под брендом Mi 10 Pro гласит: «с легким доступом к приложениям Google, которые вы используете чаще всего». Это рассматривается как прямая маркетинговая стратегия, направлена на Huawei, смартфоны которого очень популярны в Европе.
Конечно, недавно Huawei выпустила серию P40, которая является флагманской моделью, такой как Mi 10 Pro. К сожалению, серия P40 не поставляется с сервисами Google, которые могут повлиять на ее производительность на рынке. Xiaomi стремится улучшить свою растущую популярность в Европе, и неудивительно, что компания будет бороться грязно.
Mi 10 Pro и Huawei P40 Pro, похоже, имеют схожие стартовые цены в 999 евро. Итак, обе модели являются конкурентами в нескольких аспектах, поэтому можно увидеть, на что смотрит Xiaomi при разработке кампании по розничной продаже. В Китае это не имеет значения, но в Европе присутствие сервисов Google повлияет на продажи флагмана Xiaomi.
Китайский гигант недавно запустил модели Mi 10 и Mi 10 Pro для мирового рынка в Европе. Хотя модели уже есть на рынке, многие не обратили на это внимания, так как на розничной коробке глобальной версии Mi 10 Pro была надпись. Надпись под брендом Mi 10 Pro гласит: «с легким доступом к приложениям Google, которые вы используете чаще всего». Это рассматривается как прямая маркетинговая стратегия, направлена на Huawei, смартфоны которого очень популярны в Европе.
Конечно, недавно Huawei выпустила серию P40, которая является флагманской моделью, такой как Mi 10 Pro. К сожалению, серия P40 не поставляется с сервисами Google, которые могут повлиять на ее производительность на рынке. Xiaomi стремится улучшить свою растущую популярность в Европе, и неудивительно, что компания будет бороться грязно.
Mi 10 Pro и Huawei P40 Pro, похоже, имеют схожие стартовые цены в 999 евро. Итак, обе модели являются конкурентами в нескольких аспектах, поэтому можно увидеть, на что смотрит Xiaomi при разработке кампании по розничной продаже. В Китае это не имеет значения, но в Европе присутствие сервисов Google повлияет на продажи флагмана Xiaomi.