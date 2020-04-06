iQOO Neo 3 будет иметь суперкрутой дисплей

IQOO Neo 3 - это новый флагманский телефон, который, как ожидается, получит Redmi K30 Pro. Последний в настоящее время является самым доступным телефоном на Snapdragon 865, который вы можете приобрести, но iQOO хочет бросить ему вызов со своим Neo 3, который ожидается в конце этого месяца. В преддверии запуска телефона утекли некоторые его ключевые характеристики.
По словам популярного китайского блоггера и лидера Digital Chat Station, iQOO Neo 3 будет иметь 6,6-дюймовый FHD + дисплей. Однако, в отличие от своих предшественников, которые имеют AMOLED-дисплей, iQOO Neo 3 будет оснащен ЖК-панелью. Он добавляет, что панель имеет частоту обновления 120 Гц и имеет отверстие для селфи-камеры.
Redmi K30 Pro для того, чтобы сохранить свою низкую цену, оснащён 60 Гц AMOLED дисплеем. Тем не менее, высокая частота обновления - это функция, которую все больше покупателей хотят приобрести в своих телефонах, что объясняет тот факт, почему iQOO использует панель с частотой 120 Гц. Тем не менее, благодаря ЖК-панели они могут снизить стоимость производства.
Еще одна ключевая информация - характеристики камеры. Сообщается, что у телефона будет 48-мегапиксельная камера. Это определенно основная камера, хотя мы не знаем, является ли это тем же датчиком, который использовался в iQOO 3 5G.
IQOO Neo 3 будет оснащен процессором Snapdragon 865, что означает, что он должен иметь модем 5G в паре с ним. Тем не менее, мы не удивимся, если есть версия 4G, так же, как iQOO 3 имеет версию 4G. Эта версия 4G должна даже иметь более дешевую цену.
Что вы думаете о 120-Гц ЖК-дисплее iQOO Neo 3? Дайте нам знать в поле для комментариев ниже.
По словам популярного китайского блоггера и лидера Digital Chat Station, iQOO Neo 3 будет иметь 6,6-дюймовый FHD + дисплей. Однако, в отличие от своих предшественников, которые имеют AMOLED-дисплей, iQOO Neo 3 будет оснащен ЖК-панелью. Он добавляет, что панель имеет частоту обновления 120 Гц и имеет отверстие для селфи-камеры.
Redmi K30 Pro для того, чтобы сохранить свою низкую цену, оснащён 60 Гц AMOLED дисплеем. Тем не менее, высокая частота обновления - это функция, которую все больше покупателей хотят приобрести в своих телефонах, что объясняет тот факт, почему iQOO использует панель с частотой 120 Гц. Тем не менее, благодаря ЖК-панели они могут снизить стоимость производства.
Еще одна ключевая информация - характеристики камеры. Сообщается, что у телефона будет 48-мегапиксельная камера. Это определенно основная камера, хотя мы не знаем, является ли это тем же датчиком, который использовался в iQOO 3 5G.
IQOO Neo 3 будет оснащен процессором Snapdragon 865, что означает, что он должен иметь модем 5G в паре с ним. Тем не менее, мы не удивимся, если есть версия 4G, так же, как iQOO 3 имеет версию 4G. Эта версия 4G должна даже иметь более дешевую цену.
Что вы думаете о 120-Гц ЖК-дисплее iQOO Neo 3? Дайте нам знать в поле для комментариев ниже.