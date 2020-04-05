Раскрываем потенциал сканера отпечатков на Xiaomi и не только

Сегодня мы бы хотели рассказать вам об одном интересном приложении, которое полностью раскроет потенциал сканера отпечатков пальцев на вашем смартфоне. Давайте начинать.Для начала, хотелось бы рассказать о том, что на "чистом" Android есть возможность управлять некоторыми функциями телефона, через жесты на сканере отпечатков. Но что делать, если ваш смартфон оснащен прошивкой, которая блокирует данную возможность?Я нашел интересное приложение, которое позволит "забиндить" жесты. Сразу оговорюсь, что это не реклама, и устанавливать я никого не умоляю, и ссылку на приложение давать не буду (кому нужно, тот спокойно его найдет в Play Market).Выглядит и называется оно так:Так же, данное приложение не подойдет тем устройствам, которые используют сканер для навигации в самом устройстве, например: Honor 10, 20 и так далее.Но если такой сканер находится на задней панели смартфона и не используется для навигации, то на него вполне возможно установить, как блокировку по тапу, или отменить действие, или вернуться назад.Вообще у данного приложения большой функционал, который сделает использование смартфона еще более удобным.Так же для некоторых задач требуются Root-права, но подавляющее большинство функций устанавливаются и без них.Но, есть небольшая проблема, на некоторых устройствах после выхода из приложения данные функции "отваливаются", поэтому пробуйте и пишите в комментариях, работает ли оно у вас. Ну а мы пойдем дальше.Еще одно приложение:Нашел я его на 4PDA.После установки, ему требуется дать все разрешения, после нажать на кнопку - Start. Само приложение работает на английском языке, но думаю, что это не проблема.Конечно функционал у него по скудней, но зато работает гораздо лучше.