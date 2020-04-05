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Раскрываем потенциал сканера отпечатков на Xiaomi и не только

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MobilZone
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Сегодня мы бы хотели рассказать вам об одном интересном приложении, которое полностью раскроет потенциал сканера отпечатков пальцев на вашем смартфоне. Давайте начинать.

Для начала, хотелось бы рассказать о том, что на "чистом" Android есть возможность управлять некоторыми функциями телефона, через жесты на сканере отпечатков. Но что делать, если ваш смартфон оснащен прошивкой, которая блокирует данную возможность?
Я нашел интересное приложение, которое позволит "забиндить" жесты. Сразу оговорюсь, что это не реклама, и устанавливать я никого не умоляю, и ссылку на приложение давать не буду (кому нужно, тот спокойно его найдет в Play Market).
Выглядит и называется оно так:

Так же, данное приложение не подойдет тем устройствам, которые используют сканер для навигации в самом устройстве, например: Honor 10, 20 и так далее.
Но если такой сканер находится на задней панели смартфона и не используется для навигации, то на него вполне возможно установить, как блокировку по тапу, или отменить действие, или вернуться назад.

Вообще у данного приложения большой функционал, который сделает использование смартфона еще более удобным.
Так же для некоторых задач требуются Root-права, но подавляющее большинство функций устанавливаются и без них.
Но, есть небольшая проблема, на некоторых устройствах после выхода из приложения данные функции "отваливаются", поэтому пробуйте и пишите в комментариях, работает ли оно у вас. Ну а мы пойдем дальше.
Еще одно приложение:

Нашел я его на 4PDA.
После установки, ему требуется дать все разрешения, после нажать на кнопку - Start. Само приложение работает на английском языке, но думаю, что это не проблема.
Конечно функционал у него по скудней, но зато работает гораздо лучше.
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