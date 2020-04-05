EMUI 10.1 уже можно установить на смартфоны Huawei

В ходе глобальной презентации серии HUAWEI P40, компания HUAWEI представила новые возможности фирменного интерфейса EMUI 10.1. Технологии на основе искусственного интеллекта, впервые представленные в EMUI 10.1, являются ключевым элементом единой экосистемы взаимосвязанных устройств. EMUI 10.1 получила новые функции HUAWEI MeeTime, а также расширенные возможности для Multi-screen Collaboration.



Улучшения UI



В EMUI 10.1 при пролистывании экрана появляется новый эффект: анимация замедляется, прежде чем полностью остановиться. Такая модель ускорения разработана с учетом исследований человеческого восприятия – анимация ведет себя так, как ожидает пользователь.

Для появления боковой панели, теперь достаточно провести пальцем в центр от любого края экрана. Приложения в боковой панели можно перемещать по экрану, чтобы запустить режим мультиокна («Multi-Window»). Изображения, тексты и даже файлы можно переносить из одного приложения в другое. Плавающее окно позволяет выполнять базовые задачи, например, отвечать на сообщения, не открывая приложение в полноэкранном режиме, оставаясь сфокусированными на решении текущих задач.



Панель управления несколькими устройствами



Панель управления несколькими устройствами – это унифицированная платформа, которая позволяет видеть все доступные к подключению устройства. Для подключения одного устройства к другому достаточно выбрать соответствующую кнопку меню. Панель, которую можно вызывать из любого края экрана, используется для включения и выключения подключаемых устройств, включения режима «Мультискрин», настройки проекции экрана смартфона и прочего. Центр управления несколькими устройствами (Multi-Device Control Centre) может рекомендовать устройства, находящиеся поблизости. Например, когда пользователь слушает музыку с HUAWEI Music, а рядом находится HUAWEI Sound X, панель управления предложит переключить аудиовыход на умную колонку, чтобы улучшить звучание.





HUAWEI MeeTime



EMUI 10.1 представляет HUAWEI MeeTime – первое в мире универсальное приложение для видеовызовов. HUAWEI MeeTime поддерживает 1080p Full HD для видеозвонков между устройствами HUAWEI. В HUAWEI MeeTime встроены алгоритмы бьютификации и яркости, чтобы оптимизировать качество видео при слабом освещении. Алгоритмы также позволяют обеспечивать плавную работу видеосвязи при нестабильном сигнале сети. Пользователи могут демонстрировать экран собеседнику во время видео вызова и делать пометки на экране. Благодаря технологиям HUAWEI стало возможным осуществлять беспроводное подключение камер сторонних производителей, например, экшн-камеры Drift, к смартфонам HUAWEI, работающим на EMUI 10.1.



HUAWEI Share



HUAWEI Share для EMUI 10.1 поддерживает быструю передачу файлов между двумя устройствами HUAWEI. В дополнение к смартфонам, планшетам и ноутбукам HUAWEI, HUAWEI Share теперь поддерживает и устройства сторонних компаний. Например, европейская компания Cewe внедрила HUAWEI Share в свои устройства для дистанционной печати фотографий.



Режим «Мультискрин»



Новые возможности добавлены в режим «Мультискрин» – теперь пользователи могут подключать больше периферийных устройств к HUAWEI MateBook, чтобы эффективнее использовать приложения для смартфонов HUAWEI. Появилась возможность осуществлять аудио- и видеовызовы или отвечать на них через ноутбуки HUAWEI сразу после установки режима, который запускается за пару кликов. Новая технология позволяет использовать камеру и микрофон ноутбука так, будто они подключены к смартфону. Пользователи также могут использовать приложения для ноутбука, чтобы открывать файлы и гиперссылки на смартфоне.



Голосовой помощник Celia



Голосовой помощник Celia от HUAWEI будет представлен на международных рынках вместе с EMUI 10.1. Чтобы активировать голосового помощника, зажмите кнопку включения на одну секунду или скажите «Hey Celia». Голосовой помощник может помочь в решении повседневных задач. Полноценная интеграция позволяет Celia иметь доступ к аппаратному обеспечению и искусственному интеллекту устройства, поэтому голосовой помощник умеет определять объекты, управлять медиавоспроизведением, отправлять сообщения, подсчитывать калории и т.д. В первую очередь Celia будет поддерживать английский, французский и испанский языки и изначально станет доступна в Великобритании, Франции, Испании, Мексике, Чили и Колумбии, а в дальнейшем будет запущена в других странах.



Фотогалерея для нескольких устройств



Благодаря совместной системе хранения файлов в галерее теперь собраны все медиафайлы смартфонов и планшетов HUAWEI, работающих на EMUI 10.1, которые подключены к одной и той же Wi-Fi сети и одному HUAWEI ID. Функция поиска по всем медиафайлам позволяет находить фото или видео, вне зависимости от того, на каком устройстве оно сохранено.





Доступность



Оболочка EMUI 10.1 станет доступна для более чем 30 смартфонов HUAWEI, включая серию HUAWEI Mate 30, HUAWEI Mate X, серию HUAWEI P30 и другие.





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