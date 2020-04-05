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Куда делись обновления MIUI в последнее время

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MobilZone
245
В последнее время замечаю, что вообще не приходит никаких обновлений на мой Redmi 4X. А ведь у разработчиков есть незаконченная работа над этим устройством. Они просто обязаны выпустить предпоследнюю или финальную прошивку.

Несколько месяцев назад, когда пандемия еще не так сильно была развита, только-только начиналась. Они обещали, что в начале марта выйдет обновление для Redmi Note 8 и других устройств (думал, что для новых и старых).

Но даже и намёка не было на обновление в конце февраля, и начале марта. Моё устройство никаких обновлений так и не получило за прошлый месяц.

Что еще заметил, так это очень редкие обновления компонентов MIUI. Прямо сейчас получил новую версию календаря. А за последние несколько дней никаких обновлений компонентов не было.

Не факт, что в апреле будут какие-то обновления для устройств. Интернет тоже затих по поводу новых прошивок, не только для MIUI.

Но мы же все осознаём, что они не работают в офисах Xiaomi. Из-за пандемии выходит дикая задержка с обновлениями. В Google Play я получил за последние 7 дней больше обновлений приложений, чем новых версий компонентов MIUI.
Версия MIUI 11, которая сейчас установлена 11.0.2.0. Последнее обновление было 1 год назад, если не ошибаюсь. Ну или грубо говоря 6-8 месяцев назад.
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