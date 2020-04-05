Обои Galaxy S20 с внутренностями устройства

Посмотрите на эти обои Galaxy S20 с внутренним устройством девайса, а также с рентгеновским снимком.
Они предлагают качественное изображение внутреннего оборудования вашего смартфона, без необходимости разбирать устройство и рисковать его повреждением.
Обои предназначены для Galaxy S20, Galaxy S20 + и Galaxy S20 Ultra. Конечно, вы можете использовать их практически на любом смартфоне Galaxy, но они состоят из реальных фотографий серии Galaxy S20 после разборки, и они не будут соответствовать внутренней компоновке другого телефона.
Обои сделали разных оттенков, включая затемненные, чтобы сделать ваш домашний экран немного чище, если обычные фотографии слишком отвлекают.
Кроме того, вы также можете загрузить рентгеновскую версию обоев. Они не только выглядят по-другому, но и демонстрируют дополнительные компоненты, скрытые под капотом.
Если вы любите ставить на обои то как ваш смартфон выглядит изнутри, то, вам наверняка понравятся эти новые обои Galaxy S20 от iFixit. Вот ссылка на все обои.
Они предлагают качественное изображение внутреннего оборудования вашего смартфона, без необходимости разбирать устройство и рисковать его повреждением.
Обои предназначены для Galaxy S20, Galaxy S20 + и Galaxy S20 Ultra. Конечно, вы можете использовать их практически на любом смартфоне Galaxy, но они состоят из реальных фотографий серии Galaxy S20 после разборки, и они не будут соответствовать внутренней компоновке другого телефона.
Обои сделали разных оттенков, включая затемненные, чтобы сделать ваш домашний экран немного чище, если обычные фотографии слишком отвлекают.
Кроме того, вы также можете загрузить рентгеновскую версию обоев. Они не только выглядят по-другому, но и демонстрируют дополнительные компоненты, скрытые под капотом.
Если вы любите ставить на обои то как ваш смартфон выглядит изнутри, то, вам наверняка понравятся эти новые обои Galaxy S20 от iFixit. Вот ссылка на все обои.