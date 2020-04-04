В ближайшие месяцы ожидается значительное снижение цен на телефоны Android 4G

По словам Пана Джиутанга, партнера департамента инвестиций в промышленность Xiaomi, в последующие месяцы цена на телефоны Android 4G значительно упадет, и здесь действуют несколько факторов. Одним из них является массовое снижение цен на iPhone 11-й серии в Китае.
Если китайские производители смартфонов захотят оставаться конкурентоспособными по отношению к семейству iPhone 11, им придется снизить цены на свои высококачественные телефоны. Кроме того, быстрое развитие сети 5G в стране привело к более широкому распространению, и число смартфонов с поддержкой 5G растет с каждым днем, делая смартфоны 4G менее привлекательными для пользователя. Вы можете даже пойти на устройство среднего уровня, которое поддерживает 5G.
Третья причина снижения цен - это, конечно, вспышка COVID-19. Уже есть признаки стагнации рынка смартфонов на ключевых рынках, таких как Европа, Северная и Южная Америка. В такие времена важно оставаться конкурентоспособным.
А что касается причины, по которой Apple снизила цены на семейство iPhone 11 в Китае, это, вероятно, связано с тем, что продажи не столь велики, учитывая пандемию, и компания готовится к выпуску iPhone следующего поколения в конце этого года.
Если китайские производители смартфонов захотят оставаться конкурентоспособными по отношению к семейству iPhone 11, им придется снизить цены на свои высококачественные телефоны. Кроме того, быстрое развитие сети 5G в стране привело к более широкому распространению, и число смартфонов с поддержкой 5G растет с каждым днем, делая смартфоны 4G менее привлекательными для пользователя. Вы можете даже пойти на устройство среднего уровня, которое поддерживает 5G.
Третья причина снижения цен - это, конечно, вспышка COVID-19. Уже есть признаки стагнации рынка смартфонов на ключевых рынках, таких как Европа, Северная и Южная Америка. В такие времена важно оставаться конкурентоспособным.
А что касается причины, по которой Apple снизила цены на семейство iPhone 11 в Китае, это, вероятно, связано с тем, что продажи не столь велики, учитывая пандемию, и компания готовится к выпуску iPhone следующего поколения в конце этого года.