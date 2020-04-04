Топ предстоящих смартфонов в апреле 2020 года

Вспышка коронавируса помешала производителям смартфонов проводить физические события, но не помешала им анонсировать свои новые устройства. Несмотря на пандемию COVID-19, несколько новых смартфонов будут официально представлены в апреле 2020 года, в том числе флагманские смартфоны от нескольких основных брендов. В этом посте вы найдете лучшие смартфоны апреля 2020 года с самой важной информацией о каждом из этих устройств. Обратите внимание, что некоторые сведения, которые вы найдете ниже, основаны на слухах, так что принимайте все с щепоткой соли, если вы не видите словосочетание "официальная информация".
После запуска топовых флагманов Find X2 и X2 Pro, Oppo собирается анонсировать свой доступный флагман 2020 года. Речь идет о Reno Ace 2: вице-президент Брайан Шен подтвердил, что телефон станет официальным 13 апреля. Большинство спецификаций уже были раскрыты благодаря листингу TENAA. По данным китайского регулирующего агентства, Oppo Reno Ace 2 будет оснащен 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080 x 2400 пикселей и соотношением сторон 20: 9. Смартфон будет иметь перфорированный дисплей со встроенной фронтальной камерой на 16 Мп. На задней панели будет установлена четырехмодульная камера, включающая основной объектив на 48 Мп, объектив на 8 Мп и пару датчиков на 2 Мп. Датчики будут включены в модуль камеры круглой формы с двойной светодиодной вспышкой справа. Под капотом будет находиться процессор с частотой 2,8 ГГц, скорее всего Snapdragon 865 в паре с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Варианты цвета будут черный, синий и фиолетовый.
Линейка OnePlus 8 будет официально объявлена во вторник, 14 апреля. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире и начнется в 11:00 по восточному поясному времени, что официально подтверждено компанией. OnePlus представит как минимум два варианта новой серии: OnePlus 8 и 8 Pro. Но, согласно сообщениям, компания также запустит более доступный вариант под названием OnePlus Z. Ожидается, что оба OnePlus 8 и 8 Pro будут работать на мобильной платформе Snapdragon 865 с поддержкой подключения 5G. Они будут поставляться с оперативной памятью LPDDR5 и UFS 3.0, а также с технологией MEMC. Они будут иметь жидкокристаллический дисплей AMOLED с частотой 90 и 120 Гц соответственно. Стандартная версия обеспечит разрешение 1080p, а вариант Pro будет Quad HD +. Среди спецификаций также будет обратная беспроводная зарядка и камера с 30-кратным цифровым зумом.
Meizu собирается отпраздновать свое 17-летие, представив новый флагман: Meizu 17. Компания сообщила, что телефон будет выпущен в апреле, но точной даты пока нет. По слухам, в телефоне установлен OLED-дисплей с разрешением Full HD + и частотой обновления 90 Гц. Говорят, что он работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 865 в сочетании с ОЗУ LPPDR5 и внутренним хранилищем UFS 3.0. На задней стороне мы ожидаем увидеть четырехмодульную камеру с основным объективом на 64 Мп, сверхширокий сенсор 8 Мп, телеобъектив 5 Мп и датчик глубины 2 Мп. Там также могут быть стереодинамики, WiFi 6, NFC и аккумулятор на 4500 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Все по цене 3999 юаней (564 доллара).
Realme запланировал официальный запуск новой серии Narzo в Индии на 26 марта, но за день до запуска генеральный директор Мадхав Шет объявил, что запуск был отложен из-за общенациональной блокировки, объявленной в Индии. Блокировка связана со вспышкой Коронавируса. Серия Narzo может дебютировать в апреле, но пока ничего не объявлено. Realme Narzo 10 и 10A не будут новыми телефонами: они будут просто переименованы в версии устройств, известных как Realme C3 и 6i на других рынках.
Топ предстоящих смартфонов месяца
Oppo Reno Ace 2
После запуска топовых флагманов Find X2 и X2 Pro, Oppo собирается анонсировать свой доступный флагман 2020 года. Речь идет о Reno Ace 2: вице-президент Брайан Шен подтвердил, что телефон станет официальным 13 апреля. Большинство спецификаций уже были раскрыты благодаря листингу TENAA. По данным китайского регулирующего агентства, Oppo Reno Ace 2 будет оснащен 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080 x 2400 пикселей и соотношением сторон 20: 9. Смартфон будет иметь перфорированный дисплей со встроенной фронтальной камерой на 16 Мп. На задней панели будет установлена четырехмодульная камера, включающая основной объектив на 48 Мп, объектив на 8 Мп и пару датчиков на 2 Мп. Датчики будут включены в модуль камеры круглой формы с двойной светодиодной вспышкой справа. Под капотом будет находиться процессор с частотой 2,8 ГГц, скорее всего Snapdragon 865 в паре с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Варианты цвета будут черный, синий и фиолетовый.
OnePlus 8 и 8 Pro
Линейка OnePlus 8 будет официально объявлена во вторник, 14 апреля. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире и начнется в 11:00 по восточному поясному времени, что официально подтверждено компанией. OnePlus представит как минимум два варианта новой серии: OnePlus 8 и 8 Pro. Но, согласно сообщениям, компания также запустит более доступный вариант под названием OnePlus Z. Ожидается, что оба OnePlus 8 и 8 Pro будут работать на мобильной платформе Snapdragon 865 с поддержкой подключения 5G. Они будут поставляться с оперативной памятью LPDDR5 и UFS 3.0, а также с технологией MEMC. Они будут иметь жидкокристаллический дисплей AMOLED с частотой 90 и 120 Гц соответственно. Стандартная версия обеспечит разрешение 1080p, а вариант Pro будет Quad HD +. Среди спецификаций также будет обратная беспроводная зарядка и камера с 30-кратным цифровым зумом.
Honor 30 и 30 ProНа следующий день после запуска серии OnePlus 8, 15 апреля, другой бренд представит свои новые флагманы: Honor. Бренд, принесший успех Huawei, представит новую серию Honor 30, состоящую из Honor 30 и 30 Pro. В прошлом месяце компания выпустила доступный вариант Honor 30S, который также является первым смартфоном, оснащенным новым чипсетом Kirin 820 5G. Honor 30 и 30 Pro, вероятно, будут оснащены Kirin 990 5G SoC. Модельный ряд будет выпущен в четырех цветовых вариантах: розовый, синий, серебристый и фиолетовый. По слухам, в них будет установлен главный сенсор Sony IMX7XX на 50 Мп, сверхширокий датчик на 12 Мп и телеобъектив на 8 Мп с 3-кратным оптическим зумом. Мы также ожидаем двойной пробивной дисплей с частотой обновления 90 Гц.
iPhone SE 202015 апреля телефон от Apple может отвлечь внимание от серии Honor 30. Мы говорим о новом доступном iPhone, который, согласно последним сообщениям, снова будет называться iPhone SE (версия 2020 года). Защитная пленка в интернет-магазине Apple подтвердила прозвище iPhone SE. Кажется, что новый iPhone будет иметь такую же лицевую панель, как iPhone 7 и 8, включая 4,7-дюймовый дисплей. По слухам, он имеет до 256 ГБ встроенной памяти и процессор Apple A13 Bionic, такой же, как в серии iPhone 11. Также предполагается попадание на полки в трех цветовых вариантах: черном, белом и красном.
Huawei Nova 7 серияОфициального подтверждения до сих пор нет, но Huawei Nova 7, вероятно, дебютирует 23 апреля. Именно это и было предложено последней надежной утечкой. Серия Huawei Nova 7 должна включать три устройства: Nova 7 5G, Nova 7 Pro 5G и Nova 7 SE 5G. По слухам, эти три варианта работают на трех разных процессорах: Kirin 985, Kirin 990 и Kirin 820. Nova 7 SE может иметь цену от 2000 юаней (~ 282 $) до 3000 юаней (~ 423 $). Nova 7 может стоить около 3000 юаней, а Nova 7 Pro может достигать ценового диапазона от 3500 юаней (~ 493 $) до 4000 юаней (~ 564 $).
Meizu 17
Meizu собирается отпраздновать свое 17-летие, представив новый флагман: Meizu 17. Компания сообщила, что телефон будет выпущен в апреле, но точной даты пока нет. По слухам, в телефоне установлен OLED-дисплей с разрешением Full HD + и частотой обновления 90 Гц. Говорят, что он работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 865 в сочетании с ОЗУ LPPDR5 и внутренним хранилищем UFS 3.0. На задней стороне мы ожидаем увидеть четырехмодульную камеру с основным объективом на 64 Мп, сверхширокий сенсор 8 Мп, телеобъектив 5 Мп и датчик глубины 2 Мп. Там также могут быть стереодинамики, WiFi 6, NFC и аккумулятор на 4500 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Все по цене 3999 юаней (564 доллара).
Honor Play 4T и 4T ProВ отличие от других устройств, перечисленных выше, это серия смартфонов с хорошим соотношением цены и качества и не включает в себя ни одного флагмана. Honor Play 4T и 4T Pro станут официальными 9 апреля, и некоторые из известных в Китае ритейлеров начали бронировать. Honor Play 4T Pro был сертифицирован TENAA с 6,3-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD +. Он оснащен чипсетом Kirin 810 в паре с 6 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ памяти. На задней стороне будет тройная камера на 48 Мп, а батарея будет иметь емкость 4000 мАч.
Realme Narzo 10 и 10A
Realme запланировал официальный запуск новой серии Narzo в Индии на 26 марта, но за день до запуска генеральный директор Мадхав Шет объявил, что запуск был отложен из-за общенациональной блокировки, объявленной в Индии. Блокировка связана со вспышкой Коронавируса. Серия Narzo может дебютировать в апреле, но пока ничего не объявлено. Realme Narzo 10 и 10A не будут новыми телефонами: они будут просто переименованы в версии устройств, известных как Realme C3 и 6i на других рынках.