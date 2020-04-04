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Возвращение легенды: В Украине начался предзаказ на смартфон с гибким экраном motorola razr

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MobilZone
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Киев, 3 апреля 2020 г. – Легендарная раскладушка motorola razrTM возвращается на украинский рынок. Бренд Motorola совместно с официальным дилером объявляют об открытии предзаказа на культовый смартфон. 

Motorola razrTM – такой знакомый, но совершенно уникальный. Первый в мире телефон с гибким экраном, который подчеркивает индивидуальность своего владельца.

Инновационный механизм складывания смартфона позволяет избежать появления складки в месте сгиба основного дисплея и гарантирует его сохранность. Это первый в индустрии защищенный патентом шарнир с нулевым зазором, который позволяет уникальному полимерному гибкому дисплею в сложенном состоянии оставаться ровным, с идеально прилегающими друг к другу сторонами, что защищает экран от мусора и пыли.


Motorola razrTM — это новый взгляд на стиль и мастерство в смартфонах. Для его производства используется высококачественная нержавеющая сталь и защищенное стекло 3D Gorilla Glass, что делает устройство одновременно максимально защищенным и при этом очень приятным тактильно. Подобно оригинальному RAZR, новый motorola razrTM — тонкий и гладкий, выполнен в сдержанных тонах, с использованием идеально подходящих друг другу материалов, чтобы ничто не мешало вам наслаждаться целостным дизайном устройства. 
Пользователи стремятся получить больше от своих гаджетов. Motorola razrTM впечатляет своей продуманностью и сюрпризами как внутри, так и снаружи. Большой дисплей – один из главных атрибутов современного телефона. В то время, когда производители пытаются удивить рынок еще большим экраном устройства, motorola razrTM делает шаг на опережение. 6.2-дюймовый сенсорный OLED-дисплей позволяет наслаждаться всеми преимуществами смартфона в компактном форм-факторе. Пора отправиться в путь по делам? Просто закройте свой razr: его восхитительный дизайн объединил в себе тонкость и идеальные размеры, чтобы поместиться в любой карман. И восхищать вас снова и снова.

С внешним 2.7-дюймовым интерактивным дисплеем Quick View вам не нужно будет отвлекаться, поскольку он позволяет взаимодействовать с важной информацией прямо на ходу, без необходимости открывать смартфон полностью. Вы можете совершать звонки, отвечать на сообщения, производить бесконтактную оплату, управлять музыкой, делать селфи, использовать Google Assistant и оперативно изменять некоторые настройки: например, включить или выключить Bluetooth, Wi-Fi, Hotspot и многие другие.
Наслаждайтесь принципиально новыми и уникальными впечатлениями от razr, эмоциями, которые не даст вам больше ни один другой смартфон. Культовый бренд, прорывные технологии и стильный дизайн — все это делает razr именно тем устройством, которое вы так долго ждали. 

Motorola razrTM — смартфон, который вернет вам то самое чувство, когда вы можете закончить разговор, просто захлопнув свой телефон-раскладушку. 

C сегодняшнего дня motorola razrTM с гибким экраном доступен по предварительному заказу по цене 50 000 грн.
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