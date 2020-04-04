Samsung Galaxy A21s посещает Geekbench

В прошлом месяце Samsung Galaxy A21 прошел через Geekbench, раскрыв основные характеристики в процессе. И теперь устройство Samsung, которое, скорее всего, Galaxy A21s, было обнаружено в базе данных тестов с некоторыми его характеристиками.
Galaxy A21s, имеющий номер модели SM-A217F, оснащен необъявленным Exynos 850 SoC. Он работает под управлением Android 10 и имеет 3 ГБ оперативной памяти. Однако, вероятно, будет больше вариантов оперативной памяти, которые еще предстоит подтвердить.
Geekbench не выявил каких - либо других спецификаций Galaxy A21s, но отчет по SamMobile утверждал, что смартфон будет поставляться с 32 Гб и 64 Гб памяти и имеют четыре варианта цвета - черный, синий, белый и красный.
В отчете также утверждается, что A21s будет оснащаться 2-мегапиксельной макро-камерой.
Мы не знаем, когда Samsung представит Galaxy A21s, но мы, вероятно, услышим больше об этом устройстве в ближайшие недели.
Galaxy A21s, имеющий номер модели SM-A217F, оснащен необъявленным Exynos 850 SoC. Он работает под управлением Android 10 и имеет 3 ГБ оперативной памяти. Однако, вероятно, будет больше вариантов оперативной памяти, которые еще предстоит подтвердить.
Geekbench не выявил каких - либо других спецификаций Galaxy A21s, но отчет по SamMobile утверждал, что смартфон будет поставляться с 32 Гб и 64 Гб памяти и имеют четыре варианта цвета - черный, синий, белый и красный.
В отчете также утверждается, что A21s будет оснащаться 2-мегапиксельной макро-камерой.
Мы не знаем, когда Samsung представит Galaxy A21s, но мы, вероятно, услышим больше об этом устройстве в ближайшие недели.