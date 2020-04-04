Очередное обновление улучшает работу камеры для членов семейства Galaxy S20

Несколько дней назад Samsung выпустила обновление программного обеспечения для устройств Galaxy S20, S20 + и S20 Ultra, продаваемых на Тайване и в Гонконге, что принесло с собой апрельское обновление безопасности, но, возможно, что еще более важно - новые патчи для улучшения камеры.
Это обновление стало международным. Оно попал в Корею на следующий день после первого азиатского выпуска, и теперь он доступен в еще большем количестве мест. Подтвержденные сообщения поступили из ОАЭ, России, Южной Африки, Израиля и Непала. Это означает, что глобальное развертывание идет полным ходом, поэтому ожидайте, что все подразделения за пределами Северной Америки и Китая получат обновление в ближайшие несколько дней.
Имейте в виду, что речь идет о вариантах телефонов 4G LTE, хотя их братья и сестры с поддержкой 5G должны быть следующими в списке. Обновление имеет номер сборки G98xFXXU1ATCT, где «x» отличается в зависимости от используемой версии S20.
Он по-прежнему включает в себя дополнительные, неназванные улучшения производительности камеры, а также апрельские исправления безопасности. Обновление весит 293 МБ.
Это обновление стало международным. Оно попал в Корею на следующий день после первого азиатского выпуска, и теперь он доступен в еще большем количестве мест. Подтвержденные сообщения поступили из ОАЭ, России, Южной Африки, Израиля и Непала. Это означает, что глобальное развертывание идет полным ходом, поэтому ожидайте, что все подразделения за пределами Северной Америки и Китая получат обновление в ближайшие несколько дней.
Имейте в виду, что речь идет о вариантах телефонов 4G LTE, хотя их братья и сестры с поддержкой 5G должны быть следующими в списке. Обновление имеет номер сборки G98xFXXU1ATCT, где «x» отличается в зависимости от используемой версии S20.
Он по-прежнему включает в себя дополнительные, неназванные улучшения производительности камеры, а также апрельские исправления безопасности. Обновление весит 293 МБ.