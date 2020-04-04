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В сети появилась дата официального анонса Huawei nova 7, nova 7 SE и nova 7 Pro

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MobilZone / Гаджеты
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Huawei анонсировала nova 7i в феврале, и теперь она почти готова добавить еще несколько членов в семью nova 7.

Согласно новому слуху из Китая, 23 апреля компания представит nova 7, nova 7 SE и nova 7 Pro. Они станут доступны через несколько дней, 28 апреля.
Huawei nova 7i уже официальный

Все три модели будут использовать наборы микросхем HiSilicon с двумя между ними (Kirin 985 и Kirin 990 5G) или, что более вероятно, тремя - Kirin 820, 985 и 990 5G.

Это означает, что nova 7 SE, по всей вероятности, появится с Kirin 820 (поскольку его предшественник использовал Kirin 810), в то время как nova 7 может иметь на борту Kirin 985, а модель Pro получит верхнюю часть линии Kirin - 990 5G. Kirin 985, как следует из названия, будет иметь более низкую производительность, чем 990, но все же лучше, чем 980.

Важно отметить, что все три телефона, скорее всего, будут поддерживать подключение 5G, поскольку это действительно происходит в Китае. По сообщениям, nova 7 Pro будет стоить 3500 юаней, что сейчас составляет примерно 493 доллара или 456 евро. Естественно, nova 7 и nova 7 SE должны быть еще дешевле. Но, на данный момент, это всего лишь слух.
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