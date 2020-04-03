Oppo Find X2 Pro возглавляет список производительности AnTuTu за март

Китайская платформа бенчмаркинга AnTuTu представила свой последний ежемесячный обзор результатов, оценивая самые быстрые устройства, протестированные с ее приложением. До прошлого месяца мы видели только смартфоны 2019 года, но теперь флагманы на Snapdragon 865 дают о себе знать. Новым лидером является Oppo Find X2 Pro, единственный телефон, которому удалось в среднем перевалить за 600 000.
Платформа рассчитывает числа на графике, усредняя баллы по крайней мере 1000 протестированных единиц, и число может меняться с течением времени. Первая тройка - Find X2 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro и Find X2 - с UFS 3.0 и LPDDR5 RAM.
Мидрейнджеры получают собственный рейтинг с Oppo Reno3 5G с его чипсетом Dimensity 1000L, который с комфортом стоит на первом месте. Это единственный смартфон, который преодолел 400 000, легко обойдя Exynos 980 в упаковке vivo X30 5G и Snapdragon 765G с дуэтом K30 Pro и родного брата Reno3 Pro.
Платформа рассчитывает числа на графике, усредняя баллы по крайней мере 1000 протестированных единиц, и число может меняться с течением времени. Первая тройка - Find X2 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro и Find X2 - с UFS 3.0 и LPDDR5 RAM.
Мидрейнджеры получают собственный рейтинг с Oppo Reno3 5G с его чипсетом Dimensity 1000L, который с комфортом стоит на первом месте. Это единственный смартфон, который преодолел 400 000, легко обойдя Exynos 980 в упаковке vivo X30 5G и Snapdragon 765G с дуэтом K30 Pro и родного брата Reno3 Pro.