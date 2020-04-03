Motorola официально анонсировала Moto G8 Power Lite

Motorola представила Moto G8 Power еще в феврале, и теперь компания следует за ним с Moto G8 Power Lite.
Moto G8 Power Lite построен на 6,5-дюймовом IPS-дисплее Max Vision с соотношением сторон 20: 9. Он имеет разрешение HD + и высшую отметку для 8-мегапиксельной селфи-камеры.
На оборотной стороне вы видите устройство для считывания отпечатков пальцев, а в верхнем левом углу вертикально расположены три камеры, которые представляют собой комбинацию 16-мегапиксельного основного, 2-мегапиксельного макро и 2-мегапиксельного датчиков глубины.
Moto G8 Power Lite имеет Helio P35 SoC в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти. Смартфон работает под управлением устаревшего Android 9 Pie и имеет 64 ГБ ПЗУ вместе со слотом для карт памяти microSD для расширения памяти до 256 ГБ.
Moto G8 Power Lite имеет водоотталкивающее покрытие и поставляется в двух цветах - бирюзовый и синий.
Ключевым моментом продажи является, пожалуй, огромная батарея емкостью 5000 мАч, но, к сожалению, она заряжается через порт microUSB до 10 Вт.
Moto G8 Power Lite будет продаваться по цене € 169 ($ 185) и прибудет сначала в Германию и Мексику. Он также будет запущен в остальной части Латинской Америки и Европы, а также на азиатских и австралийских рынках в ближайшие недели.
Moto G8 Power Lite построен на 6,5-дюймовом IPS-дисплее Max Vision с соотношением сторон 20: 9. Он имеет разрешение HD + и высшую отметку для 8-мегапиксельной селфи-камеры.
На оборотной стороне вы видите устройство для считывания отпечатков пальцев, а в верхнем левом углу вертикально расположены три камеры, которые представляют собой комбинацию 16-мегапиксельного основного, 2-мегапиксельного макро и 2-мегапиксельного датчиков глубины.
Moto G8 Power Lite имеет Helio P35 SoC в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти. Смартфон работает под управлением устаревшего Android 9 Pie и имеет 64 ГБ ПЗУ вместе со слотом для карт памяти microSD для расширения памяти до 256 ГБ.
Moto G8 Power Lite имеет водоотталкивающее покрытие и поставляется в двух цветах - бирюзовый и синий.
Ключевым моментом продажи является, пожалуй, огромная батарея емкостью 5000 мАч, но, к сожалению, она заряжается через порт microUSB до 10 Вт.
Moto G8 Power Lite будет продаваться по цене € 169 ($ 185) и прибудет сначала в Германию и Мексику. Он также будет запущен в остальной части Латинской Америки и Европы, а также на азиатских и австралийских рынках в ближайшие недели.