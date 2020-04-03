Бюджетный iPhone 9 будет иметь флагманскую характеристику

Долгожданный iPhone начального уровня, готовый к выпуску, так как iPhone 9 может на самом деле иметь другое имя, согласно последним слухам. В отчете, полученном 9to5Mac, утверждается, что официальным маркетинговым названием для нового устройства будет просто iPhone SE, а Apple называет его версией 2020 года. Это, конечно, дань первому поколению iPhone SE 2016 года и распространенная практика в политике Apple в отношении имен.
Кроме того, защита экрана, указанная в официальном интернет-магазине Apple, также подтверждает прозвище iPhone SE и намекает на скорый запуск. Говорят, что настоящий протектор также подходит для моделей iPhone 7 и iPhone 8, что подтверждает, что новое устройство будет иметь идентичный 4,7-дюймовый дисплей.
Еще одной новой деталью отчета является то, что новый iPhone SE будет предлагаться с объемом памяти до 256 ГБ. В предыдущих предположениях говорилось, что телефон будет предлагаться только в 64 или 128 ГБ. Кроме того, мы узнаЁм, что новый бюджетный iPhone будет выпущен в черном, белом и красном цветах. Мы также получаем подтверждение на пять официальных чехлов Apple для устройства, которые включают черно-белые силиконовые чехлы, а также варианты с красной, черной и темно-синей кожей.
Отчет также подтверждает, что новый iPhone SE будет поставляться с чипсетом A13 Bionic. Ожидается, что цены начнутся с 399 долларов. Также ходят слухи о предполагаемой 5,5-дюймовой версии нового iPhone SE, но мы не получаем никакой новой информации об этой модели. Согласно недавним предположениям, новый iPhone SE должен появиться 15 апреля, но, учитывая новые утечки, мы можем увидеть, что он станет официальным еще раньше.
Кроме того, защита экрана, указанная в официальном интернет-магазине Apple, также подтверждает прозвище iPhone SE и намекает на скорый запуск. Говорят, что настоящий протектор также подходит для моделей iPhone 7 и iPhone 8, что подтверждает, что новое устройство будет иметь идентичный 4,7-дюймовый дисплей.
Еще одной новой деталью отчета является то, что новый iPhone SE будет предлагаться с объемом памяти до 256 ГБ. В предыдущих предположениях говорилось, что телефон будет предлагаться только в 64 или 128 ГБ. Кроме того, мы узнаЁм, что новый бюджетный iPhone будет выпущен в черном, белом и красном цветах. Мы также получаем подтверждение на пять официальных чехлов Apple для устройства, которые включают черно-белые силиконовые чехлы, а также варианты с красной, черной и темно-синей кожей.
Отчет также подтверждает, что новый iPhone SE будет поставляться с чипсетом A13 Bionic. Ожидается, что цены начнутся с 399 долларов. Также ходят слухи о предполагаемой 5,5-дюймовой версии нового iPhone SE, но мы не получаем никакой новой информации об этой модели. Согласно недавним предположениям, новый iPhone SE должен появиться 15 апреля, но, учитывая новые утечки, мы можем увидеть, что он станет официальным еще раньше.