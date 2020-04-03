ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

12:00
Meizu 17 будет анонсирован уже в середине апреля
10:00
Redmi 8A Pro анонсирован официально: характеристики и цены
08:00
Redmi готов представить свой первый фитнес-браслет - Redmi band
20:47
Массовая утечка информации о будущих смартфонах Xiaomi
19:00
Изображение Honor 30 подтверждает характеристики камеры
17:46
Xiaomi работает над смартфоном с мегакрутой камерой
16:00
Oppo Reno Ace 2 5G официально стартует уже в апреле
14:00
Samsung Galaxy Note20 + 5G появляется на Geekbench
12:00
Разборка Xiaomi Black Shark 3 Pro показывает неординарный внутренний дизайн
10:00
Mi Band 3 и 4 получают крутую функцию с крайним обновлением
08:00
Утечка официальных изображений OnePlus 8 Pro раскрывает новые цвета
21:00
Телефоны OnePlus 8 будут стоить менее 1000 долларов
19:00
Samsung Galaxy A10s получает обновление Android 10
17:00
Apple инвестирует 200 млн долларов в Japan Display
15:20
Apple, Xiaomi, Oppo повышают цены на смартфоны в Индии
14:00
Стала известна дата возможного анонса iPhone 9
12:00
Vivo S6 5G официально анонсирован: характеристики и цены
10:00
Huawei: запрет США вызвал значительное замедление нашего бизнеса
08:00
Чехлы для iPhone 9 поступают в магазины в США
21:00
Samsung Galaxy S20 Ultra скоро получит новый цвет
19:00
Камеры Huawei P40 Pro показывают высокие результаты в тестах DxOMark
17:41
Повышаем плавность роботы любого смартфона Xiaomi
16:00
Google больше не продает Pixel 3 или 3 XL
14:00
Стала известна официальная дата анонса Honor 30 и 30 Pro
11:33
Honor Play 9A официально анонсирован: характеристики и цены
10:00
OnePlus 8 Lite будет называться OnePlus Z
08:00
В сети появилась официальная дата запуска серии OnePlus 8
20:00
Realme 6 и 6 Pro дебютируют в Европе уже завтра
18:00
Honor 30S официально анонсирован: характеристики и цены
16:25
OPPO Reno3 серия скоро в Украине: больше, чем четкие снимки
16:00
Стала известна дата анонса серии Oppo Reno5
14:00
Свежие изображения OnePlus 8 показывают новые варианты цветов
12:00
В сети появилась утечка спецификаций камеры OnePlus 8 Pro
 Больше новостей
» » Redmi 8A Pro анонсирован официально: характеристики и цены
-

Redmi 8A Pro анонсирован официально: характеристики и цены

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
465
Xiaomi Indonesia только что представила новый телефон под названием Redmi 8A Pro. Новинка является ребрендингом Redmi 8A Dual.


Мы рассматриваем бюджетное предложение с 6,22-дюймовым ЖК-дисплеем HD +, защищенным Gorilla Glass 5. Он работает на чипсете Snapdragon 439, а также имеет 2 ГБ или 3 ГБ ОЗУ и 16 ГБ или 32 ГБ ПЗУ. Вы можете расширить объем памяти через выделенный слот microSD, который расположен рядом с двумя слотами nano-SIM, в тройном расположении слотов.

Питание обеспечивается благодаря мощной батарее емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт, которая достигается через порт Type-C, но, к сожалению, в комплект поставки входит только зарядное устройство на 10 Вт.
Что мы знаем, так это то, что эти внутренние компоненты упакованы в корпус размером 156,5 x 75,4 x 9,4 мм, в комплекте с брызгозащитным покрытием P2i. Текстура Aura XGrip Design на задней панели означает, что 8A Pro вряд ли выскользнет из ваших рук. Аудиоразъем 3,5 мм также присутствует.
Redmi 8A Dual в цветах Небесно-Белый, Морской Синий и Полуночный Серый

Redmi 8A Pro можно приобрести сразу же на индонезийском веб-сайте компании в синем, сером и белом цветах. Базовая версия 2 ГБ / 16 ГБ стоит 1 549 000 ирландских долларов (85 евро / 93 долл. США), а вариант на 3 ГБ / 32 ГБ - 1 649 000 ирландских долларов (91 евро / 99 долларов США).
Prostotech google play Prostotech google play