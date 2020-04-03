Redmi 8A Pro анонсирован официально: характеристики и цены

Xiaomi Indonesia только что представила новый телефон под названием Redmi 8A Pro. Новинка является ребрендингом Redmi 8A Dual.
Мы рассматриваем бюджетное предложение с 6,22-дюймовым ЖК-дисплеем HD +, защищенным Gorilla Glass 5. Он работает на чипсете Snapdragon 439, а также имеет 2 ГБ или 3 ГБ ОЗУ и 16 ГБ или 32 ГБ ПЗУ. Вы можете расширить объем памяти через выделенный слот microSD, который расположен рядом с двумя слотами nano-SIM, в тройном расположении слотов.
Питание обеспечивается благодаря мощной батарее емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт, которая достигается через порт Type-C, но, к сожалению, в комплект поставки входит только зарядное устройство на 10 Вт.
Что мы знаем, так это то, что эти внутренние компоненты упакованы в корпус размером 156,5 x 75,4 x 9,4 мм, в комплекте с брызгозащитным покрытием P2i. Текстура Aura XGrip Design на задней панели означает, что 8A Pro вряд ли выскользнет из ваших рук. Аудиоразъем 3,5 мм также присутствует.
Redmi 8A Pro можно приобрести сразу же на индонезийском веб-сайте компании в синем, сером и белом цветах. Базовая версия 2 ГБ / 16 ГБ стоит 1 549 000 ирландских долларов (85 евро / 93 долл. США), а вариант на 3 ГБ / 32 ГБ - 1 649 000 ирландских долларов (91 евро / 99 долларов США).
#Redmi8APro adalah hape dengan banyak fitur: Batre 5000mAh, Pengisian Cepat 18W, Corning® Gorilla® Glass 5, USB Type C, 2+1 slot kartu, Lapisan nano tahan percikan air, 24 bulan garansi dan masih banyak yang lain.#JelasPilihXiaomi pic.twitter.com/1rh6dXlWOC— Xiaomi Indonesia #MiFan (@XiaomiIndonesia) April 2, 2020
Мы рассматриваем бюджетное предложение с 6,22-дюймовым ЖК-дисплеем HD +, защищенным Gorilla Glass 5. Он работает на чипсете Snapdragon 439, а также имеет 2 ГБ или 3 ГБ ОЗУ и 16 ГБ или 32 ГБ ПЗУ. Вы можете расширить объем памяти через выделенный слот microSD, который расположен рядом с двумя слотами nano-SIM, в тройном расположении слотов.
Питание обеспечивается благодаря мощной батарее емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт, которая достигается через порт Type-C, но, к сожалению, в комплект поставки входит только зарядное устройство на 10 Вт.
Что мы знаем, так это то, что эти внутренние компоненты упакованы в корпус размером 156,5 x 75,4 x 9,4 мм, в комплекте с брызгозащитным покрытием P2i. Текстура Aura XGrip Design на задней панели означает, что 8A Pro вряд ли выскользнет из ваших рук. Аудиоразъем 3,5 мм также присутствует.
Redmi 8A Pro можно приобрести сразу же на индонезийском веб-сайте компании в синем, сером и белом цветах. Базовая версия 2 ГБ / 16 ГБ стоит 1 549 000 ирландских долларов (85 евро / 93 долл. США), а вариант на 3 ГБ / 32 ГБ - 1 649 000 ирландских долларов (91 евро / 99 долларов США).