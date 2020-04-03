Meizu 17 будет анонсирован уже в середине апреля

Meizu 17 • Дата выхода - 15 апреля

Meizu 17 при 3C: подключение 5G, быстрая зарядка 30 Вт • Зарядное устройство 30 Вт

Meizu 17 засветил смартфон еще раз. Это задняя часть телефона, на этот раз с защитным листом, на котором видно информацию скорого запуска. Датой запуска значится 15 апреля.Мы уже знали, что телефон выйдет в апреле, но теперь, похоже, у нас есть точная дата. Это юбилейный телефон, поэтому он будет особенным - это будет первый телефон 5G от Meizu, подарок к 17-летию.Ожидается, что Meizu 17 будет иметь OLED-экран с частотой обновления 90 Гц и будет работать на чипсете Snapdragon 865. В правом верхнем углу будет отверстие для селфи-камеры, которое также будет служить индикатором заряда батареи.У нас есть некоторые плохие новости, однако - сертификация 3C показывает, что телефон будет использовать зарядное устройство на 30 Вт, а не на 65 Вт GaN. Ниже также приведена предполагаемая фотография зарядного устройства на 30 Вт.Ещё ходят разговоры об Meizu 17 Pro (кодовое название M2091, Meizu 17 - M2081). Более мощное, более эффективное зарядное устройство было бы хорошим преимуществом для модели Pro, так что надежда еще есть. Ожидается, что ванильная модель будет стоить 4000 юаней ($ 565 / € 515).