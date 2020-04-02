Массовая утечка информации о будущих смартфонах Xiaomi

Линейка Mi





Pocophone

Несмотря на то, что рынок смартфонов переживает не лучшие времена, по понятным причинам, компания Xiaomi, кажется не собирается сбавлять обороты в плане разработки и производства новых моделей.Сегодня ночью в сети было опубликовано, конфиденциальное письмо, которое судя по всему было разослано сотрудникам перешедшим к работе на дому.В нём, по неофициальным данным, содержится. Таким образом, мы уже сегодня можем узнать, какие смартфоны нам стоит ожидать в будущем, в линейкахБезусловно, пока никаких комментариев от представителей бренда не поступало, относиться к этому списку стоит настороженно, однако существует большая вероятность того, что информация изложенная в нём является правдивой.Следуя логике прошлых лет, Xiaomi выпустит, переименовав Mi 10T. Так же по слухам, этот смартфон будет лишён поддержки 5G.Аналогично предыдущей модели, Redmi K30 Pro Zoom, в Европе будет продаваться как Mi 10T Pro. И по сути ничем не будет отличаться от вышедшей тридцатки.Информации по этой модели практически нет, единственное что мне удалось найти в патентных документах, это наличие у смартфона, но почему-то без поддержки 5G. Возможно, это так же устройство, которое будет дублировано позже в линейках POCO или Redmi.Фанаты знают, что Mi 7 никогда не выпускался, но слитый список, намекает на то что в скором будущем хронологический порядок в моделях будет восстановлен. По слухам Mi 7, в плане размеров будет напоминать Mi 6, а вот характеристики будут существенно улучшены.После выхода Mi Mix Alpha, который больше похож на эксперимент и демонстрацию возможностей, упоминание в списке приемникавыглядит более чем реально. Информации об этом смартфоне в сети нет вообще, но точно можно сказать одно:, в привычном понимании.Тут всё просто, названиескорее всего будет дано устройству лишённому различных вырезов, отверстий, кнопок и так далее. Естественно этот смартфон будет концептуальным и не поступит в продажу в ближайший год.Об этом смартфоне известно достаточно много. Коротко перечислю все характеристики:MediaTek Helio G80, 3 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ встроенной, четыре камеры (13/8/5/2 МП), Так же в сети появилось первое изображение этой модели.Redmi X10 по прогнозам станет первым в новой линейке, концептуально основанной на Mi 10. Это говорит только о том, что смартфоны имеющие "" в своём названии, по характеристикам будут приближены к флагманам Xiaomi.Об этих моделях известно практически всё. Так Poco X2 Pro будет являться переименованной версией Redmi K30 Pro, для индийского рынка. Poco F2 и Poco F2 Pro так же как X10, станут продолжателями, так же для рынка Индии.