Массовая утечка информации о будущих смартфонах Xiaomi

Несмотря на то, что рынок смартфонов переживает не лучшие времена, по понятным причинам, компания Xiaomi, кажется не собирается сбавлять обороты в плане разработки и производства новых моделей.
Сегодня ночью в сети было опубликовано, конфиденциальное письмо, которое судя по всему было разослано сотрудникам перешедшим к работе на дому.
В нём, по неофициальным данным, содержится производственный план Xiaomi на третий и четвёртый кварталы этого года. Таким образом, мы уже сегодня можем узнать, какие смартфоны нам стоит ожидать в будущем, в линейках Mi, Redmi и Pocophone.
Безусловно, пока никаких комментариев от представителей бренда не поступало, относиться к этому списку стоит настороженно, однако существует большая вероятность того, что информация изложенная в нём является правдивой.
Следуя логике прошлых лет, Xiaomi выпустит европейскую версию Redmi K30 Pro, переименовав Mi 10T. Так же по слухам, этот смартфон будет лишён поддержки 5G.
Mi 10T Pro
Аналогично предыдущей модели, Redmi K30 Pro Zoom, в Европе будет продаваться как Mi 10T Pro. И по сути ничем не будет отличаться от вышедшей тридцатки.
Mi 10S
Информации по этой модели практически нет, единственное что мне удалось найти в патентных документах, это наличие у смартфона четырёх камер и Snapdragon 865, но почему-то без поддержки 5G. Возможно, это так же устройство, которое будет дублировано позже в линейках POCO или Redmi.
Mi 7 (2020)
Фанаты знают, что Mi 7 никогда не выпускался, но слитый список, намекает на то что в скором будущем хронологический порядок в моделях будет восстановлен. По слухам Mi 7, в плане размеров будет напоминать Mi 6, а вот характеристики будут существенно улучшены.
Mi Mix 4 и Mi Mix 4S
После выхода Mi Mix Alpha, который больше похож на эксперимент и демонстрацию возможностей, упоминание в списке приемника Mi Mix 3 выглядит более чем реально. Информации об этом смартфоне в сети нет вообще, но точно можно сказать одно: эта модель точно не обойдётся одним экраном, в привычном понимании.
Mi Zero
Тут всё просто, название Zero скорее всего будет дано устройству лишённому различных вырезов, отверстий, кнопок и так далее. Естественно этот смартфон будет концептуальным и не поступит в продажу в ближайший год.
Redmi 9
Об этом смартфоне известно достаточно много. Коротко перечислю все характеристики:
MediaTek Helio G80, 3 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ встроенной, четыре камеры (13/8/5/2 МП), Так же в сети появилось первое изображение этой модели.
Redmi X10 и Redmi X10 5G
Redmi X10 по прогнозам станет первым в новой линейке, концептуально основанной на Mi 10. Это говорит только о том, что смартфоны имеющие "X" в своём названии, по характеристикам будут приближены к флагманам Xiaomi.
Сегодня ночью в сети было опубликовано, конфиденциальное письмо, которое судя по всему было разослано сотрудникам перешедшим к работе на дому.
В нём, по неофициальным данным, содержится производственный план Xiaomi на третий и четвёртый кварталы этого года. Таким образом, мы уже сегодня можем узнать, какие смартфоны нам стоит ожидать в будущем, в линейках Mi, Redmi и Pocophone.
Безусловно, пока никаких комментариев от представителей бренда не поступало, относиться к этому списку стоит настороженно, однако существует большая вероятность того, что информация изложенная в нём является правдивой.
Линейка MiMi 10T
Следуя логике прошлых лет, Xiaomi выпустит европейскую версию Redmi K30 Pro, переименовав Mi 10T. Так же по слухам, этот смартфон будет лишён поддержки 5G.
Mi 10T Pro
Аналогично предыдущей модели, Redmi K30 Pro Zoom, в Европе будет продаваться как Mi 10T Pro. И по сути ничем не будет отличаться от вышедшей тридцатки.
Mi 10S
Информации по этой модели практически нет, единственное что мне удалось найти в патентных документах, это наличие у смартфона четырёх камер и Snapdragon 865, но почему-то без поддержки 5G. Возможно, это так же устройство, которое будет дублировано позже в линейках POCO или Redmi.
Mi 7 (2020)
Фанаты знают, что Mi 7 никогда не выпускался, но слитый список, намекает на то что в скором будущем хронологический порядок в моделях будет восстановлен. По слухам Mi 7, в плане размеров будет напоминать Mi 6, а вот характеристики будут существенно улучшены.
Mi Mix 4 и Mi Mix 4S
После выхода Mi Mix Alpha, который больше похож на эксперимент и демонстрацию возможностей, упоминание в списке приемника Mi Mix 3 выглядит более чем реально. Информации об этом смартфоне в сети нет вообще, но точно можно сказать одно: эта модель точно не обойдётся одним экраном, в привычном понимании.
Mi Zero
Тут всё просто, название Zero скорее всего будет дано устройству лишённому различных вырезов, отверстий, кнопок и так далее. Естественно этот смартфон будет концептуальным и не поступит в продажу в ближайший год.
Об этом смартфоне известно достаточно много. Коротко перечислю все характеристики:
MediaTek Helio G80, 3 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ встроенной, четыре камеры (13/8/5/2 МП), Так же в сети появилось первое изображение этой модели.
Redmi X10 и Redmi X10 5G
Redmi X10 по прогнозам станет первым в новой линейке, концептуально основанной на Mi 10. Это говорит только о том, что смартфоны имеющие "X" в своём названии, по характеристикам будут приближены к флагманам Xiaomi.