Xiaomi работает над смартфоном с мегакрутой камерой

Xiaomi is working on a phone with 144MP camera sensor.

I guess it should be Mi 10S Pro or Mi CC10 Pro — Sudhanshu A. (@Sudhanshu1414) April 2, 2020

Xiaomi была первой компанией, которая выпустила смартфон с 48-мегапиксельной камерой в Redmi Note 7, затем представила Redmi Note 8 Pro с 64-мегапиксельным датчиком, а затем она также впервые применила 108-мегапиксельные камеры для Mi CC9 Pro/Mi Note 10.Теперь, по словам одного из работников компании, Xiaomi также будет первой, кто введет в телефон 144-мегапиксельный датчик изображения.В ходе всего этого процесса увеличения количества мегапикселей Xiaomi стала партнером Samsung - корейский производитель предоставил датчики. Поскольку это единственная компания, которая, как известно, работает над 144-мегапиксельным проектом, она, скорее всего, будет оснащать и новый телефон Mi.Пока еще слишком рано точно определять, какой именно смартфон получает новый датчик, советник подсказывает, что он может дебютировать на Mi CC10 Pro или Mi 10S Pro. Очевидно, мы играем в угадайку, но мы должны услышать больше об этом проекте в ближайшие недели.