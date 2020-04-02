Изображение Honor 30 подтверждает характеристики камеры

Honor 30, прибывающий 15 апреля, по слухам, будет иметь датчик 50MP Sony IMX7xx. Этот слух подтвердился, поскольку у нас есть изображение Honor 30, которое подтверждает его 50-мегапиксельную камеру на базе Sony IMX700.
Хотя сведения об IMX700 все еще скудны, наш источник сообщает, что это будет крупнейший в отрасли пользовательский датчик Sony. Это, вероятно, означает, что он будет соответствовать 1 / 1,28" сенсору линейки Huawei P40.
На снимке также подтверждается, что к основной камере с разрешением 50 мегапикселей присоединятся еще три модуля, один из которых - модуль перископа. Эти камеры размещены внутри прямоугольной установки, которая также является домом для двойной светодиодной вспышки.
Кроме того, вы можете видеть, что модуль камеры имеет золотой акцент, а также есть текст, который подтверждает, что Honor 30 будет оснащен Octa PD.
Другими вещами, которые мы можем извлечь из изображения, является дополнительный микрофон наверху, сопровождаемый тем, что может быть ИК-бластером или разъемом для наушников 3,5 мм. Хотя у Honor 20 не было аудиоразъема, диафрагма выглядит довольно большой, поэтому вполне вероятно, что она возвращается сюда.
Мы также можем видеть линии антенн на верхней раме, то есть у Honor 30 металлическая рама.
Кроме того, на правой стороне Honor 30 есть кнопка. Это может быть качелька громкости с клавишей питания, расположенной внизу, поскольку левая сторона телефона выглядит чистой - то, что мы уже видели из ранее распространенного официального изображения.
С официальной презентацией через две недели, мы, вероятно, услышим больше об Honor 30 и Honor 30 Pro в ближайшие дни.
Хотя сведения об IMX700 все еще скудны, наш источник сообщает, что это будет крупнейший в отрасли пользовательский датчик Sony. Это, вероятно, означает, что он будет соответствовать 1 / 1,28" сенсору линейки Huawei P40.
На снимке также подтверждается, что к основной камере с разрешением 50 мегапикселей присоединятся еще три модуля, один из которых - модуль перископа. Эти камеры размещены внутри прямоугольной установки, которая также является домом для двойной светодиодной вспышки.
Кроме того, вы можете видеть, что модуль камеры имеет золотой акцент, а также есть текст, который подтверждает, что Honor 30 будет оснащен Octa PD.
Другими вещами, которые мы можем извлечь из изображения, является дополнительный микрофон наверху, сопровождаемый тем, что может быть ИК-бластером или разъемом для наушников 3,5 мм. Хотя у Honor 20 не было аудиоразъема, диафрагма выглядит довольно большой, поэтому вполне вероятно, что она возвращается сюда.
Мы также можем видеть линии антенн на верхней раме, то есть у Honor 30 металлическая рама.
Кроме того, на правой стороне Honor 30 есть кнопка. Это может быть качелька громкости с клавишей питания, расположенной внизу, поскольку левая сторона телефона выглядит чистой - то, что мы уже видели из ранее распространенного официального изображения.
С официальной презентацией через две недели, мы, вероятно, услышим больше об Honor 30 и Honor 30 Pro в ближайшие дни.