Oppo Reno Ace 2 5G официально стартует уже в апреле

Reno Ace 2 протекает в течение некоторого времени, и, наконец, мы знаем дату официального запуска - 13 апреля. Информация была раскрыта Брайаном Шеном, вице-президентом Oppo, в его профиле на Weibo.
Ожидается, что Reno Ace 2 будет использовать проводную быструю зарядку мощностью 65 Вт своего предшественника Oppo Reno Ace. Этот телефон, скорее всего, будет иметь круглую камеру сзади, а на передней панели будет плоский дисплей с одним отверстием для перфорации в верхнем левом углу. Слухи говорят, что новый телефон будет поставляться с чрезвычайно быстрой беспроводной зарядкой 40 Вт, а это значит, что Oppo, вероятно, также представит новую зарядную панель.
В других спецификациях, Reno Ace 2, вероятно, будет иметь Snapdragon 865 с модемом X55 для подключения 5G, 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD + и 48-мегапиксельной основной камерой, что является частью конфигурации с четырьмя камерами на задней панели. На TENAA появилось два варианта памяти - 8/128 ГБ и 12/256 ГБ, но мы могли бы увидеть еще несколько в миксе во время запуска.
Ожидается, что Reno Ace 2 будет использовать проводную быструю зарядку мощностью 65 Вт своего предшественника Oppo Reno Ace. Этот телефон, скорее всего, будет иметь круглую камеру сзади, а на передней панели будет плоский дисплей с одним отверстием для перфорации в верхнем левом углу. Слухи говорят, что новый телефон будет поставляться с чрезвычайно быстрой беспроводной зарядкой 40 Вт, а это значит, что Oppo, вероятно, также представит новую зарядную панель.
В других спецификациях, Reno Ace 2, вероятно, будет иметь Snapdragon 865 с модемом X55 для подключения 5G, 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD + и 48-мегапиксельной основной камерой, что является частью конфигурации с четырьмя камерами на задней панели. На TENAA появилось два варианта памяти - 8/128 ГБ и 12/256 ГБ, но мы могли бы увидеть еще несколько в миксе во время запуска.