ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

19:00
Изображение Honor 30 подтверждает характеристики камеры
17:46
Xiaomi работает над смартфоном с мегакрутой камерой
16:00
Oppo Reno Ace 2 5G официально стартует уже в апреле
14:00
Samsung Galaxy Note20 + 5G появляется на Geekbench
12:00
Разборка Xiaomi Black Shark 3 Pro показывает неординарный внутренний дизайн
10:00
Mi Band 3 и 4 получают крутую функцию с крайним обновлением
08:00
Утечка официальных изображений OnePlus 8 Pro раскрывает новые цвета
21:00
Телефоны OnePlus 8 будут стоить менее 1000 долларов
19:00
Samsung Galaxy A10s получает обновление Android 10
17:00
Apple инвестирует 200 млн долларов в Japan Display
15:20
Apple, Xiaomi, Oppo повышают цены на смартфоны в Индии
14:00
Стала известна дата возможного анонса iPhone 9
12:00
Vivo S6 5G официально анонсирован: характеристики и цены
10:00
Huawei: запрет США вызвал значительное замедление нашего бизнеса
08:00
Чехлы для iPhone 9 поступают в магазины в США
21:00
Samsung Galaxy S20 Ultra скоро получит новый цвет
19:00
Камеры Huawei P40 Pro показывают высокие результаты в тестах DxOMark
17:41
Повышаем плавность роботы любого смартфона Xiaomi
16:00
Google больше не продает Pixel 3 или 3 XL
14:00
Стала известна официальная дата анонса Honor 30 и 30 Pro
11:33
Honor Play 9A официально анонсирован: характеристики и цены
10:00
OnePlus 8 Lite будет называться OnePlus Z
08:00
В сети появилась официальная дата запуска серии OnePlus 8
20:00
Realme 6 и 6 Pro дебютируют в Европе уже завтра
18:00
Honor 30S официально анонсирован: характеристики и цены
16:25
OPPO Reno3 серия скоро в Украине: больше, чем четкие снимки
16:00
Стала известна дата анонса серии Oppo Reno5
14:00
Свежие изображения OnePlus 8 показывают новые варианты цветов
12:00
В сети появилась утечка спецификаций камеры OnePlus 8 Pro
10:00
Samsung Galaxy M11 официально анонсирован
08:00
Redmi 9 появляется на живом изображении
21:15
Samsung Galaxy S20 провалились в продаже
18:19
17 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые представят до сентября
 Больше новостей
» » Oppo Reno Ace 2 5G официально стартует уже в апреле
-

Oppo Reno Ace 2 5G официально стартует уже в апреле

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
246
Reno Ace 2 протекает в течение некоторого времени, и, наконец, мы знаем дату официального запуска - 13 апреля. Информация была раскрыта Брайаном Шеном, вице-президентом Oppo, в его профиле на Weibo.
Ожидается, что Reno Ace 2 будет использовать проводную быструю зарядку мощностью 65 Вт своего предшественника Oppo Reno Ace. Этот телефон, скорее всего, будет иметь круглую камеру сзади, а на передней панели будет плоский дисплей с одним отверстием для перфорации в верхнем левом углу. Слухи говорят, что новый телефон будет поставляться с чрезвычайно быстрой беспроводной зарядкой 40 Вт, а это значит, что Oppo, вероятно, также представит новую зарядную панель.

В других спецификациях, Reno Ace 2, вероятно, будет иметь Snapdragon 865 с модемом X55 для подключения 5G, 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD + и 48-мегапиксельной основной камерой, что является частью конфигурации с четырьмя камерами на задней панели. На TENAA появилось два варианта памяти - 8/128 ГБ и 12/256 ГБ, но мы могли бы увидеть еще несколько в миксе во время запуска.
Prostotech google play Prostotech google play