Samsung Galaxy Note20 + 5G появляется на Geekbench

До выхода серии Galaxy Note20 еще несколько месяцев, но модель Plus с поддержкой 5G уже появилась в базе данных.
Samsung Galaxy Note20 + 5G, имеющий код модели SM-N986U, появился на Geekbench с несколькими ключевыми характеристиками. Смартфон работает под управлением Android 10 и имеет 8 ГБ оперативной памяти, но, скорее всего, также будет вариант с 12 ГБ оперативной памяти.
Материнская плата указана как «kona», что соответствует Snapdragon 865 SoC. Но это может быть необъявленный Snapdragon 865+, поскольку исходный код листинга показывает, что тактовая частота большого ядра процессора составляет 3,09 ГГц, тогда как у 865 максимальная частота составляет 2,84 ГГц.
Тем не менее, SM-N986U, скорее всего, является американской версией, поскольку Snapdragon 855 с питанием Note10 + 5G для штатов имел номер модели SM-N976U.
Что касается синтетической производительности, Note20 + 5G набрали 985 и 3220 баллов в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench 5.1, соответственно. Стоит отметить, что это прототип, так что не о чем говорить.
От Samsung пока нет сведений о серии Galaxy Note20, но, поскольку линейка Note10 была представлена в августе прошлого года, мы можем ожидать, что Note20 станет официально примерно в то же время в этом году.
Samsung Galaxy Note20 + 5G, имеющий код модели SM-N986U, появился на Geekbench с несколькими ключевыми характеристиками. Смартфон работает под управлением Android 10 и имеет 8 ГБ оперативной памяти, но, скорее всего, также будет вариант с 12 ГБ оперативной памяти.
Материнская плата указана как «kona», что соответствует Snapdragon 865 SoC. Но это может быть необъявленный Snapdragon 865+, поскольку исходный код листинга показывает, что тактовая частота большого ядра процессора составляет 3,09 ГГц, тогда как у 865 максимальная частота составляет 2,84 ГГц.
The Galaxy Note20 + will use the Snapdragon 865+ processor. Why do you say this? Because from the Geekbench results, we found that the processor's large core frequency is as high as 3.09GHz, and the 865 frequency is 2.84GHz, so we have reasons to think that it is 865+ . pic.twitter.com/I9bU87RPRD— Ice universe (@UniverseIce) April 2, 2020
Тем не менее, SM-N986U, скорее всего, является американской версией, поскольку Snapdragon 855 с питанием Note10 + 5G для штатов имел номер модели SM-N976U.
Что касается синтетической производительности, Note20 + 5G набрали 985 и 3220 баллов в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench 5.1, соответственно. Стоит отметить, что это прототип, так что не о чем говорить.
От Samsung пока нет сведений о серии Galaxy Note20, но, поскольку линейка Note10 была представлена в августе прошлого года, мы можем ожидать, что Note20 станет официально примерно в то же время в этом году.