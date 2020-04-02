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Samsung Galaxy Note20 + 5G появляется на Geekbench

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MobilZone / Гаджеты
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До выхода серии Galaxy Note20 еще несколько месяцев, но модель Plus с поддержкой 5G уже появилась в базе данных.

Samsung Galaxy Note20 + 5G, имеющий код модели SM-N986U, появился на Geekbench с несколькими ключевыми характеристиками. Смартфон работает под управлением Android 10 и имеет 8 ГБ оперативной памяти, но, скорее всего, также будет вариант с 12 ГБ оперативной памяти.
Samsung Galaxy Note10 +

Материнская плата указана как «kona», что соответствует Snapdragon 865 SoC. Но это может быть необъявленный Snapdragon 865+, поскольку исходный код листинга показывает, что тактовая частота большого ядра процессора составляет 3,09 ГГц, тогда как у 865 максимальная частота составляет 2,84 ГГц.


Тем не менее, SM-N986U, скорее всего, является американской версией, поскольку Snapdragon 855 с питанием Note10 + 5G для штатов имел номер модели SM-N976U.

Что касается синтетической производительности, Note20 + 5G набрали 985 и 3220 баллов в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench 5.1, соответственно. Стоит отметить, что это прототип, так что не о чем говорить.
От Samsung пока нет сведений о серии Galaxy Note20, но, поскольку линейка Note10 была представлена в августе прошлого года, мы можем ожидать, что Note20 станет официально примерно в то же время в этом году.
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