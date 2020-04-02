Разборка Xiaomi Black Shark 3 Pro показывает неординарный внутренний дизайн

Возможно, самые интересные телефоны для разборок - игровые. Даже большинство флагманских телефонов в наши дни выглядят почти одинаково изнутри, в то время, как игровые телефоны требуют более сложной внутренней конструкции, чтобы дольше поддерживать работоспособность процессора и графического процессора.
Ну, Xiaomi Black Shark 3 Pro не является исключением. Это мощное игровое устройство имеет две толстые медные тепловые трубки, соединенные с металлическими экранами в верхней части самой SoC. Но чтобы получить к ним доступ, вы должны удалить стеклянный лист в форме галстука-бабочки на задней панели телефона. Мы не видели задних конструкций, таких как этот, поэтому здорово видеть, как это получается.
Поэтому, если вы хотите копать глубже, вам нужно подойти к телефону с другой стороны, то есть вы должны убрать панель дисплея. Только тогда вы можете удалить весь SoC вместе с охлаждающим оборудованием. Еще одна интересная вещь, которую стоит отметить, это дизайн батареи. Похоже, что Xiaomi заряжает две отдельные батареи, чтобы достичь отметки 65 Вт и заряжать элементы так быстро. Oppo и OnePlus делают нечто подобное.
Но мы не хотим портить весь процесс разборки, обязательно следите за ним.
Ну, Xiaomi Black Shark 3 Pro не является исключением. Это мощное игровое устройство имеет две толстые медные тепловые трубки, соединенные с металлическими экранами в верхней части самой SoC. Но чтобы получить к ним доступ, вы должны удалить стеклянный лист в форме галстука-бабочки на задней панели телефона. Мы не видели задних конструкций, таких как этот, поэтому здорово видеть, как это получается.
Поэтому, если вы хотите копать глубже, вам нужно подойти к телефону с другой стороны, то есть вы должны убрать панель дисплея. Только тогда вы можете удалить весь SoC вместе с охлаждающим оборудованием. Еще одна интересная вещь, которую стоит отметить, это дизайн батареи. Похоже, что Xiaomi заряжает две отдельные батареи, чтобы достичь отметки 65 Вт и заряжать элементы так быстро. Oppo и OnePlus делают нечто подобное.
Но мы не хотим портить весь процесс разборки, обязательно следите за ним.