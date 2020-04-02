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Утечка официальных изображений OnePlus 8 Pro раскрывает новые цвета

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MobilZone / Гаджеты
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OnePlus 8 Pro будет иметь эксклюзивный цвет, синий ультрамарин, который вы можете увидеть в этих официальных изображений, которые просочились за пару недель до анонса телефона.

Как и ванильный OnePlus 8, Pro будет доступен в новом оттенке Glacial Green, а также в более традиционном Onyx Black. Ультрамариновая версия не является градиентом, как межзвездное сияние непрофессиональной модели.
OnePlus 8 Pro в ультрамариново-синем цвете

У Leakster Roland Quandt также есть еще несколько деталей, которыми можно поделиться. Как вы можете видеть на изображениях, дисплей имеет немного изогнутые стороны (ванильный телефон в основном плоский). Это будет 6,78-дюймовая панель AMOLED с частотой обновления 120 Гц, которая сможет выдвигать 1300 нит при максимальной яркости.
Quandt подтверждает двойную настройку 48MP на задней панели с датчиком Sony IMX689 в основной камере (1 / 1,43 "сенсор, 1,12 мкм пикселей) и IMX586 в ультраширокой камере (1 / 2,0", 0,8 мкм). Также будет 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и 5-мегапиксельным датчиком, работа которого будет заключаться в получении дополнительных цветовых данных.
OnePlus 8 Pro в ледниково-зеленом

OnePlus уже подтвердил спецификацию 120 Гц и то, что телефоны 8-й серии будут работать на чипсете Snapdragon 865 с оперативной памятью LPDDR5 и UFS 3.0, плюс, конечно, модем 5G. Генеральный директор Пит Лау заявил, что телефоны будут стоить менее 1000 долларов.
OnePlus 8 Pro в цвете черный оникс

Кстати, OnePlus 8 и 8 Pro получат чехлы Cyan Sandstone  которые будут отлично смотреться с цветом Glacial Green. Pro также получает Black Sandstone и Karbon (опять черный), но ничего не сравнится с Ultramarine Blue.
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