Утечка официальных изображений OnePlus 8 Pro раскрывает новые цвета

OnePlus 8 Pro будет иметь эксклюзивный цвет, синий ультрамарин, который вы можете увидеть в этих официальных изображений, которые просочились за пару недель до анонса телефона.
Как и ванильный OnePlus 8, Pro будет доступен в новом оттенке Glacial Green, а также в более традиционном Onyx Black. Ультрамариновая версия не является градиентом, как межзвездное сияние непрофессиональной модели.
У Leakster Roland Quandt также есть еще несколько деталей, которыми можно поделиться. Как вы можете видеть на изображениях, дисплей имеет немного изогнутые стороны (ванильный телефон в основном плоский). Это будет 6,78-дюймовая панель AMOLED с частотой обновления 120 Гц, которая сможет выдвигать 1300 нит при максимальной яркости.
Quandt подтверждает двойную настройку 48MP на задней панели с датчиком Sony IMX689 в основной камере (1 / 1,43 "сенсор, 1,12 мкм пикселей) и IMX586 в ультраширокой камере (1 / 2,0", 0,8 мкм). Также будет 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и 5-мегапиксельным датчиком, работа которого будет заключаться в получении дополнительных цветовых данных.
OnePlus уже подтвердил спецификацию 120 Гц и то, что телефоны 8-й серии будут работать на чипсете Snapdragon 865 с оперативной памятью LPDDR5 и UFS 3.0, плюс, конечно, модем 5G. Генеральный директор Пит Лау заявил, что телефоны будут стоить менее 1000 долларов.
Кстати, OnePlus 8 и 8 Pro получат чехлы Cyan Sandstone которые будут отлично смотреться с цветом Glacial Green. Pro также получает Black Sandstone и Karbon (опять черный), но ничего не сравнится с Ultramarine Blue.
Как и ванильный OnePlus 8, Pro будет доступен в новом оттенке Glacial Green, а также в более традиционном Onyx Black. Ультрамариновая версия не является градиентом, как межзвездное сияние непрофессиональной модели.
У Leakster Roland Quandt также есть еще несколько деталей, которыми можно поделиться. Как вы можете видеть на изображениях, дисплей имеет немного изогнутые стороны (ванильный телефон в основном плоский). Это будет 6,78-дюймовая панель AMOLED с частотой обновления 120 Гц, которая сможет выдвигать 1300 нит при максимальной яркости.
Quandt подтверждает двойную настройку 48MP на задней панели с датчиком Sony IMX689 в основной камере (1 / 1,43 "сенсор, 1,12 мкм пикселей) и IMX586 в ультраширокой камере (1 / 2,0", 0,8 мкм). Также будет 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и 5-мегапиксельным датчиком, работа которого будет заключаться в получении дополнительных цветовых данных.
OnePlus уже подтвердил спецификацию 120 Гц и то, что телефоны 8-й серии будут работать на чипсете Snapdragon 865 с оперативной памятью LPDDR5 и UFS 3.0, плюс, конечно, модем 5G. Генеральный директор Пит Лау заявил, что телефоны будут стоить менее 1000 долларов.
Кстати, OnePlus 8 и 8 Pro получат чехлы Cyan Sandstone которые будут отлично смотреться с цветом Glacial Green. Pro также получает Black Sandstone и Karbon (опять черный), но ничего не сравнится с Ultramarine Blue.